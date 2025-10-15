본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

진도군, 농어촌 간호복지인력 기숙사 건립 '첫 삽'

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.15 18:22

시계아이콘00분 28초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

67억 투입…의료 인력 정주여건 개선 기대

농어촌 간호복지인력 기숙사 건립을 통해 진도군 의료인 수급이 수월해질 것으로 보인다. 진도군 제공

농어촌 간호복지인력 기숙사 건립을 통해 진도군 의료인 수급이 수월해질 것으로 보인다. 진도군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 진도군이 농어촌 의료 공백 해소와 간호복지 종사자의 안정적인 정착을 위해 '농어촌 간호복지인력 기숙사' 건립사업에 본격 착수했다.


군은 지난 14일 오후 2시 진도군청 인근 부지에서 김희수 진도군수, 박금례 군의회 의장, 지역 기관단체장, 주민 등 100여명이 참석한 가운데 사업의 성공 추진과 무재해 시공을 기원하는 안전기원제를 개최했다.

이번 사업은 총 67억원(도비 24억·군비 20억·지방소멸대응기금 23억)이 투입되며, 지상 4층 규모의 기숙사 30실이 건립된다. 각 세대는 32㎡ 크기의 원룸형 숙소로 구성되며, 주변 시세보다 저렴한 임대료로 제공돼 간호복지 종사자의 주거 부담 완화에 도움이 될 전망이다.


김희수 군수는 "전남에서 두 번째로 추진되는 이번 기숙사 건립사업은 농어촌 의료 인력의 정주 여건을 획기적으로 개선할 것이다"며 "청년인구 유입과 지역의료 서비스 향상에 기여하는 '희망의 보배섬 진도' 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 진도군 간호복지인력 기숙사는 이날 안전기원제를 시작으로 공사에 착수했으며, 2026년 하반기 준공을 목표로 하고 있다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"새 집 어떡하지?" 초강력 부동산대책 보러 '우르르'…국토부 홈피 한때 접속장애 "새 집 어떡하지?" 초강력 부동산대책 보러 '우르... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

1년 동안 '55억 급등' 웃던 한남더힐도 결국엔…정부, 토허제 대상 확대

새로운 이슈 보기