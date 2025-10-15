본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

광주 아파트값 9월 하락…전남은 매매·전세 동반 약세

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.15 15:28

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 매매 -0.07% 하락, 전·월세 상승
전남 매매 -0.10%·전세 -0.09% 약세

광주와 전남의 9월 아파트값 흐름이 갈렸다. 광주는 매매가 내렸지만, 임대시장은 상승했고, 전남은 매매와 전세가 모두 약세를 기록했다.

광주 도심의 한 부동산 중개업소. 송보현 기자

광주 도심의 한 부동산 중개업소. 송보현 기자

AD
원본보기 아이콘

15일 한국부동산원이 발표한 '9월 전국주택가격동향조사'에 따르면 광주 주택 매매가격지수는 전달보다 0.07% 하락했고, 전년 동월과 비교하면 1.85% 낮아졌다.


반면 임대차 시장은 오름세를 보였다. 전세가격지수는 전달 대비 0.07% 상승, 월세를 포함한 통합가격지수도 0.12% 상승으로 나타났다. 전년 동월 대비 상승률은 전세 0.32%, 월세 1.28%다. 한국부동산원은 "광주에서는 서구 대단지와 남구 신축 단지를 중심으로 임대 수요가 이어지며 월세 상승세가 나타났다"고 설명했다.

전남은 매매와 전세 모두 약세를 이어갔다. 주택 매매가격지수는 전달보다 0.10% 하락했고 전년 동월 대비로는 0.89% 떨어졌다.


전세가격지수도 전달 대비 0.09% 하락, 전년 동월 대비 0.68% 감소했다. 월세통합가격지수는 전달보다 0.04% 하락했지만, 전년 동월 대비로는 0.10% 상승에 그쳤다.


같은 기간 전국 주택 매매가격지수는 0.09% 상승해 광주와 전남의 하락세와 대비됐다. 전세가격지수는 전국이 0.10% 상승했으나, 광주는 0.07% 상승, 전남은 0.09% 하락으로 엇갈렸다. 월세통합가격지수는 전국이 0.13% 상승해 광주(0.12% 상승)와 비슷했지만, 전남은 0.04% 하락했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

초강력 부동산 대책에 결국 터졌다…접속 폭주에 먹통 된 '국토부 홈페이지' 초강력 부동산 대책에 결국 터졌다…접속 폭주에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

1년 동안 '55억 급등' 웃던 한남더힐도 결국엔…정부, 토허제 대상 확대

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

3분기 호실적 낸 美은행들…"경제 양호하지만 버블 우려"

새로운 이슈 보기