과기정통부, 임시 홈페이지 개통…주요 공지 등 신속 전달 초점

박유진기자

입력2025.10.15 10:24

국정자원 화재로 본 홈페이지 마비…필수 서비스 중심으로 임시 운영

과기정통부, 임시 홈페이지 개통…주요 공지 등 신속 전달 초점
과학기술정보통신부는 국가정보자원관리원 화재로 발생한 행정시스템 장애로 대표 홈페이지가 일시 중단된 데 따라, 국민 불편을 최소화하기 위해 임시 홈페이지를 개통했다고 15일 밝혔다.


임시 홈페이지는 과기정통부의 공지사항, 보도·설명자료, 입법·행정예고, 사업공고, 채용공고 등 국민 생활과 밀접한 주요 정보를 신속하게 전달하는 데 초점을 맞춰 운영된다.

앞서 과기정통부는 대표 홈페이지가 중단된 이후에도 블로그와 공식 SNS 채널을 활용해 주요 공지와 보도자료를 게재하며 정보 제공을 이어왔다. 과기정통부 관계자는 "임시 홈페이지 개통을 통해 국민의 불편을 최소화하고, 관계기관과 협력해 대표 홈페이지를 조속히 복구하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

