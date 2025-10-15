락앤락, 스쿨핏 산리오캐릭터즈 신제품 3종 출시

지난해 인기 제품 디자인 강화해 출시

락앤락이 산리오캐릭터즈를 활용한 스쿨핏 시리즈 3종을 새롭게 출시했다고 15일 밝혔다.

지난해 선보인 스쿨핏 산리오캐릭터즈 텀블러와 보틀, 키즈 도시락 등 인기를 끈 데 이어 올해는 캐릭터 디자인을 한층 강화해 새롭게 출시했다.

락앤락이 스쿨핏 산리오캐릭터즈 텀블러, 보틀, 도시락 3종을 출시했다. 락앤락 AD 원본보기 아이콘

락앤락 '스쿨핏 산리오캐릭터즈 원터치 피규어 보틀'과 '스쿨핏 산리오캐릭터즈 원터치 피규어 텀블러'는 뚜껑 위에 ▲마이멜로디 ▲쿠로미 ▲시나모롤 ▲포차코 4가지 산리오캐릭터즈 피규어를 부착해 좋아하는 캐릭터를 직접 고르고 수집하는 즐거움을 더했다.

특히 텀블러에는 이중 진공 보온·보냉 기술을 적용해 음료 온도를 오래도록 유지하도록 했다. 화학 연마제를 사용하지 않은 STS 304 스테인리스 소재를 적용해 안심하고 사용할 수 있다. 보틀은 가볍고 안전한 트라이탄 소재로 제작돼 내구성과 사용 편의성을 높였다.

'스쿨핏 산리오캐릭터즈 세 칸 나눔 클리어 도시락'은 상단에 4가지 산리오캐릭터즈 디자인을 적용해 보는 재미를 더한 데다 BPA 프리 투명 에코젠 소재를 사용해 색 배임이 적고 위생적으로 사용할 수 있도록 했다. 1ℓ의 넉넉한 용량으로 준비됐고 냉동실·전자레인지·식기세척기 모두 사용할 수 있다.

락앤락 관계자는 "귀여운 디자인에 소재 안전성, 사용 편의성까지 갖춘 스쿨핏 시리즈로 출시 전부터 기대를 모았다"고 했다.





