본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

대통령실

대통령실 "中 한화오션 제재 영향 제한적…한중 통상 채널 가동"

송승섭기자

입력2025.10.14 21:03

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

중국 정부가 한화오션의 미국 자회사 다섯 곳을 제재하겠다고 밝힌 가운데 대통령실은 14일 "해당 기업과 중국 기업 간 거래가 많지 않아 당장의 영향은 제한적으로 보인다"고 밝혔다.


대통령실은 이날 출입기자단 입장문을 내고 "정부는 피해를 최소화하기 위해 한중 통상 채널을 가동하여 소통 및 대응 중"이라면서 "마스가 프로젝트에 영향을 미칠지 여부 등은 이후 종합적으로 판단해야 할 것"이라고 설명했다.

추가 제재 가능성에 대해서는 대통령실은 "예단하기 어려우나 이에 대해 계속 예의주시하겠다"고 말했다.


중국 상무부는 이날 '한화오션주식회사 5개 미국 자회사에 대한 반격 조치 채택에 관한 결정'을 발표했다. 이는 미국이 중국을 겨냥해 내린 해사·물류·조선업 (무역법) 301조 조사 조치에 맞대응하기 위한 것으로 풀이된다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는 주거 형태 따로 있었네 "아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

무방비로 캄보디아 위험지역 들어간 BJ, 조마조마 생방송 보니…

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

새로운 이슈 보기