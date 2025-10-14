[2025국감]'정산지연·광고갑질·상생부족'…국감서 몰매 맞은 쿠팡

박대준 쿠팡 대표 산자중기위·과방위 국정감사 출석

김명규 쿠팡이츠 대표 정무위서 "상생 부족" 질타받아

쿠팡이 올해 국정감사에서 다른 e커머스 플랫폼 대비 긴 정산주기 문제와 입점 업체에 대한 갑질 의혹, 소상공인과의 상생 미흡에 대해 질타를 받았다. 같은 날 열린 정무위원회 국정감사에서는 김명규 쿠팡이츠 대표가 자영업자에게 할인 부담을 떠넘기고 있다며 지적을 받기도 했다.

박대준 대표가 14일 오후 열린 산자위 국정감사에 참석해 박 의원의 질의에 답하고 있다.

14일 오후 진행된 산업통상자원중소벤처기업위원회(산자위) 국정감사에서 박상웅 국민의힘 의원은 "중소상공인들과 쿠팡 입점업체들이 폐쇄적인 쿠팡이라는 가시덩굴에 갇혀있다는 이야기가 나온다"며 "입점업체에 대한 납품 정산을 지연해 상대적으로 상당한 시간을 여기에 쏟게 하고 있다"고 지적했다.

박 의원은 쿠팡의 정산 주기가 다른 플랫폼과 비교하지 못할 정도로 상당히 길다고 짚었다. 그는 경쟁업체인 네이버쇼핑이 구매 확정 후 최대 9일, 공영홈쇼핑은 10일 단위로 정산이 이뤄지는 데 반해 쿠팡의 정산 주기는 최대 63일, 직매입의 경우에도 최대 60일에 달한다고 말했다.

이에 대해 박 의원은 "이렇게 정산 주기가 긴 것에 대해 소비자가 환불할 경우 대비해 대금을 준비해야 하기 때문이라고 말한다"며 "실제로 물품을 판매한 후 30~60일 지나 환불을 요청한 건수가 얼마나 되겠느냐"고 반문하기도 했다.

덧붙여 그는 "입점업체로 부터 물건을 사서(직매입) 파는 거 아니냐"며 "물건은 로켓배송으로 하루 만에 오는데 대금은 두 달이나 걸리면 영세업자들이 얼마나 힘들겠냐"고 말했다.

박대준 쿠팡 대표는 이러한 박 의원의 지적에 대해 "정산 주기 관련해서는 입점 사업자분들도 잘 알고 있는 부분"이라며 "결제 기간 단축을 위해 여러 프로그램을 만들고 있으며 이미 시행되고 있는 부분도 있다"고 답했다.

아울러 박 위원은 쿠팡이 입점업체에 광고를 강요하고 있다는 '갑질 의혹'도 제기했다. 입점업체에 광고를 하지 않으면 불이익을 줄 수 있다며 광고를 강제하고 있다는 것이다.

다만 이에 대해 박 대표는 "광고비를 강요한다거나 그런 것은 내부 정책적으로 금하고 있다"며 "일부 직원들이 그러한 행위를 한다면 엄중한 조치를 취하겠다"고 설명했다.

쿠팡의 음식 배달 서비스 자회사인 쿠팡이츠 서비스의 김명규 대표도 이날 오후에 열린 정무위원회 국정감사에 나와 자영업자에게 할인율을 강제하고 이에 따른 부담을 떠넘기고 있다는 지적을 받기도 했다. 이강일 더불어민주당 의원은 "1인분 무료배달 서비스가 겉으로는 할인 혜택을 내세우고 있지만, 운영 시 일반 자영업자에게 프랜차이즈보다 높은 할인율을 요구하고 있다"고 지적했다. 이에 대해 김 대표는 "명확히 확인하고 재발하지 않도록 하겠다"고 답하기도 했다.

박 대표는 이날 주성원 쿠팡 커머스 전략총괄과 함께 과학기술정보통신위원회 국정감사에도 얼굴을 비췄다. 이날 이해민 조국혁신당 의원은 박 대표와 주 총괄에게 "(가맹점 노출 순위에 있어서) 생태계를 고려하지 않고 검색 결과 광고비가 큰 대기업만 노출하면 소상공인은 설 자리가 없어진다"며 "(리더십과 의지를 갖고) 소상공인 상생 알고리즘을 만들어야 한다"고 말했다.

한편 박 대표는 오는 15일에 열리는 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에도 출석할 예정이다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



