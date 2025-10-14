[2025국감]"지질한 놈아"…의원 간 문자로 고성에 과방위 파행

욕설·고성 난무하며 두 차례 중단

김우영 "기본 소양조차 어긋나"

박정훈 "金이 먼저 멱살 잡아"

국정감사 둘째 날인 14일 국회 과학기술정보빙송통신위원회에서 김우영 더불어민주당 의원이 박정훈 국민의힘 의원에게 받은 '지질한 놈아'라는 내용의 문자메시지와 박 의원의 전화번호를 공개해 여야가 고성을 주고받았다.

김 의원은 이날 오후 과방위 국정감사에서 질의 도중 자신이 12·3 비상계엄을 규탄하는 발언을 했다가 박 의원에게 문자를 받았다고 밝혔다.

김 의원은 "제가 12·12의 잘못된 내란 행위에 대해 규탄하는 발언을 했다. 지금 이재명 정부를 독재라고 얘기하는 특정 의원에 대해 그와 연관된 어떤 사람의 이야기를 했다"며 "'전두환 옆에 앉아 있던 사람'이라고 특정했더니 그 당사자가 저에게 개인적으로 이런 문자를 보내왔다"고 했다.

김 의원이 공개한 문자에는 "박정훈입니다 전화부탁드립니다!"(9월 2일), "에휴 이 찌(지)질한 놈아!"(9월 5일)라는 내용이 적혀 있다.

앞서 박 의원은 지난달 5일 국회 과방위가 개최한 방송미디어통신 거버넌스 개편 공청회에서 민주당에 "국보위를 연상시킨다"고 발언했다. 김 의원은 12·12 쿠데타 후 전두환 일당이 촬영한 사진을 공개했다. 김 의원은 전두환 옆에 앉은 인물에 붉은색 원을 표시하고 "차규헌 전 교통부 장관"이라고 적었다. 차 전 장관은 박 의원의 장인이다.

김 의원은 박 의원이 이날 김현지 대통령실 제1부속실장의 이름이 거론된 판결문 관련 기자회견을 하며 "김일성 추정 세력과 대통령실이 연계돼있다"고 주장한 것과 문자 메시지 내용을 거듭 강조하며 "대한민국의 국회의원이라면 가져야 할 기본 소양조차도 어긋난 사람"이라고 맹공했다.

국민의힘 의원들은 박 의원의 개인 전화번호가 그대로 노출돼 민주당 강성 지지층의 공격 대상이 될 수 있다고 반발했다. 박충권 의원은 "전화번호가 공개되기 때문에 개딸들이 좌표를 분명히 찍었을 것"이라고 지적했다. 김장겸 의원도 "그날 박 의원의 멱살까지 잡지 않았나. 그런데 왜 이렇게까지 하냐"고 따졌다.

박 의원은 김 의원의 문자메시지 공개에 대한 반박을 위해 발언 기회를 요청했으나 민주당 소속인 최민희 과방위원장은 "동료 의원에게 욕한 부분은 사과하면 된다"며 받아들이지 않았다. 이에 일부 의원들은 민주당 과방위원 의석 앞까지 나와 거세게 항의했고, 박 의원은 김 의원을 향해 "나가라", "한심한 XX"라고 발언했다.

국회 과학기술정보방송통신위원회가 14일 진행한 2025년도 국정감사에서 김우영 더불어민주당 의원의 질의 중 박정훈 국민의힘 의원에게 받은 문자메시지를 공개한 후 여야 의원들이 설전을 벌이고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

장내 소란이 계속되자 최 위원장은 국정감사를 중단했고, 속개 이후에도 반발이 계속되자 정회했다. 최 위원장은 회의 속개 후 박 의원을 향해 퇴장 조치를 내렸다.

박 의원은 이후 과방위 회의실 앞에서 긴급 기자회견을 열고 김 의원이 사전에 먼저 험한 말을 하고 멱살을 잡았다고 주장했다. 그는 지난달 2일 열린 상임위 회의에서 방통위 관련 법안을 통과시킨 민주당을 향해 항의성 발언을 했는데 정회 중 김 의원이 자신을 향해 '저 인간만 없으면 우리 과방위 좋을 텐데'라고 말했다고 해명했다.

박 의원은 같은 날 오후 과방위 소회의실에서 국민의힘 의원들이 회의를 할 때 김 의원이 들어오며 통화를 하길래 나가달라고 요청했으나 '네가 뭔데 나가라 마라 하느냐'며 멱살을 잡았고, 험한 말을 두고 받았다고 언급했다. 이날 박 의원이 화해를 위해 전화했으나 받지 않아 '박정훈입니다 전화부탁드립니다!'라는 문자를 보냈으나 답장이 없었다고 부연했다.

또한 지난달 5일 김 의원에게 공세를 받은 박 의원이 '에휴 이 지질한 놈아'라고 문자를 보냈고, 김 의원도 "이 지질한 XX야"라고 답장이 왔으나 이날 공개된 문자메시지에 해당 내용은 삭제된 상태였다는 게 박 의원의 해명이다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>