'마약외압 수사' 대통령실 "법무장관 통한 방침대로 진행하면 되는 사안"

동부지검, '백해룡 수사팀' 별도 구성하기로

임은정 검사장에도 "주어진 권한을 십분 활용" 지시

'세관 마약수사 외압 의혹' 수사에 대해 이재명 대통령이 이례적으로 수사팀 보강 등을 지시한 것과 관련해 대통령실이 "법무부 장관을 통해 방침을 내렸고, 임은정 서울동부지검장이 그에 부합하게 진행해 주면 되는 사안"이라고 밝혔다.

김남준 대통령실 대변인은 14일 브리핑을 통해 동부지검이 백해룡 경정 수사팀을 별도로 구성하기로 한 것이 이 대통령의 지시에 부합하느냐는 질의에 이같이 설명했다.

김 대변인은 "임 검사장에 대해서도 지시사항이 나갔다"며 "임 검사장이 주어진 권한을 십분 활용해 만전을 기하고, 수사가 원활히 이뤄질 수 있도록 하라는 방침을 법무부 장관을 통해 내렸다"고 말했다.

한편 이날 동부지검은 백 경정이 수사 외압과 은폐 의혹의 고발인이며 피해자인 만큼 공정성 논란을 피하기 위해 합동수사팀과 구분된 별도의 수사팀을 구성하고 백 경정이 피해자가 아닌 사건에 대해 수사를 맡기겠다고 했다.





