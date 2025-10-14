[포토] 김병주 "회생절차 저는 권한 없다"

김병주 MBK파트너스 회장이 14일 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에서 의원 질의를 듣고 있다.







