본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

"건물 옥상에 웬 사람?" 쉬는 날 책 읽으려다가 사람 살린 소방관

박지수인턴기자

입력2025.10.14 16:42

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

업무 관련 공부 위해 독서실 향해
옥상서 남성 확인 후 설득

태화119안전센터 소속 윤종현 소방장. 울산 중부소방서

태화119안전센터 소속 윤종현 소방장. 울산 중부소방서

AD
원본보기 아이콘

울산지역의 한 소방관이 건물 옥상에서 투신하려던 사람을 발견해 구조했다. 소방관은 휴무를 맞아 집 근처 독서실로 향하던 중이었다.


14일 울산 중부소방서에 따르면 태화119안전센터 소속 윤종현 소방장은 지난 12일 오전 7시 30분께 집 근처에 있는 독서실로 향하던 중 근처 옥상 난간에 남성이 서 있는 것을 확인했다.

이른 아침부터 업무 관련 법령을 공부하기 위해 발길을 옮겼던 윤 소방장은 즉시 남성이 서 있는 건물 옥상으로 올라가 침착하게 설득을 이어갔다. "모두 다 사는 게 힘들다", "형이랑 이야기해보자"라며 침착하게 이야기한 결과 남성은 안정을 되찾고 건물에서 내려왔다. 윤 소방장은 "소방관이라면 당연히 해야 할 일"이라며 말을 아꼈다.


유대선 중부소방서장은 "위급한 상황에서도 신속하고 침착하게 대응한 윤 소방장의 판단으로 한 생명을 구할 수 있었다"라고 칭찬하면서 "앞으로도 시민의 생명과 안전을 최우선으로 삼아 대응해 나가겠다"고 전했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

경찰, 이진숙 전 방통위원장 27일 3차 소환 조사

새로운 이슈 보기