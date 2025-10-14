광주은행, 목포시청 여자하키팀 후원 협약

2028년까지 매년 3천만원 지정 기탁

전남 목포시청 여자하키팀이 지역 금융기관의 든든한 지원을 받게 됐다.

목포시는 14일 광주은행과 목포시청 직장운동경기부 여자하키팀 후원을 위한 공식 협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 조석훈 목포시장 권한대행, 고병일 광주은행장, 도·시 하키협회장, 체육회장 등 10여명이 참석했다.

이번 협약에 따라 광주은행은 2026~2028년 3년간 매년 3,000만원씩, 총 9,000만원을 목포시청 여자하키팀에 지정 기탁한다. 후원금은 목포시 체육회를 통해 훈련용품 구입 등 선수 지원에 사용될 예정이다.

고병일 광주은행장은 "목포시청 여자하키팀은 꾸준한 성과로 시민들에게 큰 감동을 주고 있다"며 "지역 체육 발전을 위해 앞으로도 든든한 후원자가 되겠다"고 밝혔다.

시 관계자는 "광주은행의 후원이 전남 유일의 여자하키팀이 안정적인 환경에서 기량을 펼칠 수 있는 기반이 될 것"이라며 감사의 뜻을 전했다.

한편, 하키팀은 최근 한국대학실업연맹회장배 하키대회에서 우승을 차지하는 등 우수한 성적을 이어가고 있으며, 목포신항만운영(주) 역시 2021년부터 매년 1,000만원을 후원하며 팀 운영을 지원하고 있다.





호남취재본부 정승현 기자



