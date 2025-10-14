본문 바로가기
"캄보디아 간 아들 연락 안 돼" 함안서 실종 신고 … 경찰 수사 중

영남취재본부 이세령기자

입력2025.10.14 14:46

경남경찰청. 이세령 기자

경남경찰청. 이세령 기자

경남 함안에 사는 30대 남성이 캄보디아로 출국한 후 갑자기 연락이 끊겨 경찰이 수사에 나섰다.


14일 경남경찰청에 따르면 함안에 사는 30대 남성 A 씨가 지난달 3일 캄보디아로 출국한 후 지난 10일부터 갑자기 연락이 두절됐다.

메신저 통화기능으로 연락을 주고받던 아들과 연락이 계속 닿지 않자, A 씨 부친은 "아들과 연락이 되지 않는다"라며 지난 13일 경찰에 신고했다.


부친은 A 씨가 출국 후 한 달가량 시간이 흐른 이달 초 캄보디아로 간 사실을 알게 된 것으로 전해졌다.


경찰은 A 씨 주변 인물 등을 대상으로 수사 범위를 확대하고 국제경찰 인터폴에 공조를 요청하는 등 A 씨의 소재를 확인하고 있다.

최근 캄보디아에서 한국인 감금, 실종 등 범죄 피해 신고가 잇따르는 가운데 올해 경남에서 캄보디아로 출국한 가족 또는 지인이 실종됐다는 신고가 총 11건 접수됐다.


이 중 7건은 실종자 소재가 확인됐고 나머지 4건에 대해서는 경찰이 수사 중이다.


지난 7월에는 20대 남녀 2명이 캄보디아 범죄 조직원들에게 여권과 휴대전화를 빼앗긴 채 갇혀있다가 탈출했다는 신고도 접수됐다.


이들은 지난 7월 26일께 사회관계망서비스(SNS)를 통해 고수익 아르바이트를 알선한다는 브로커 말을 듣고 캄보디아로 출국했다가 일주일가량 감금돼 가상화폐 1600만원어치를 범죄 조직에 지불하고 나서야 풀려났다.


또 같은 달 20대 남성도 "카지노 회사에서 일주일간 일하면 350만원을 주겠다"라는 말에 속아 캄보디아로 출국했고 여권과 휴대전화 등을 뺏긴 채 감금됐다가 탈출해 귀국 후 신고했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

