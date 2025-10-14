현대인베스트먼트자산운용, 넥스트 하이킥 2호 펀드 출시

현대인베스트먼트자산운용은 중·소형주와 정부 정책변화에 따른 국내 수혜주에 집중적으로 투자하는 목표전환형 상품인 '현대인베스트먼트 넥스트 하이킥 목표전환형 증권투자신탁2호 (주식혼합)'를 모집한다고 14일 밝혔다.

넥스트 하이킥1호 펀드는 지난 8월14일 출시한 후 36일 만에 목표수익률 10%를 조기 달성했다. 넥스트 하이킥 2호 펀드는 후속 상품으로 펀드규모 300억원을 목표로 판매한다.

넥스트 하이킥 2호 펀드는 메가트렌드에 부합하는 저평가 중·소형주, 그리고 한국 및 미국 정부의 정책변화에 따른 국내 수혜 종목을 선별해 투자한다. 최근 관심이 커진 반도체와 중국 관광객 증가로 인해 수혜가 예상되는 내수주 관련 종목에 주목하는 전략이다. 기업합병, 기업분할, 자사주 취득 등 이벤트 플레이를 통해서 추가적인 성과를 끌어내는 전략도 포함한다.

주식혼합형 펀드로 50~90% 수준에서 시장 상황에 따라 유연하게 주식 투자비중을 조절한다. 중·소형주 비중은 70% 수준으로 편입하고 종목 수는 30~40개 내외로 집중 투자한다.

운용 중 목표수익률 10%를 달성하면 주식 관련 자산을 처분하고 채권 ETF 등에 투자해 이자수익을 확보하며 변동성을 제한하는 채권-재간접형으로 운용한다.

넥스트 하이킥 2호 펀드의 주식부문 책임 운용역인 백두진 팀장이 운용하는 '현대인베스트먼트 하이킥 중소형 증권자투자신탁1호(주식)' 펀드는 지난 10일 기준으로 연초 이후 수익률 약 70%를 기록했다.

넥스트 하이킥 2호 펀드는 KB증권, 교보증권, 삼성증권, 하나증권, 한국투자증권, 현대차증권에서(가나다순 정렬) 가입할 수 있다. 오는 24일 설정한다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>