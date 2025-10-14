팝마트 코리아, 홍대서 '케어베어스×지거스 드림랜드' 진행

팝마트 코리아는 홍대 플래그십 스토어에서 '케어베어스 x 지거스 드림랜드(Care Bears x Zsiga's Dream Land)' 행사를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 팝마트의 대표 IP '지거'와 '케어베어스'의 협업으로 새롭게 선보인 신제품 '지거x케어 베어스 시리즈'를 알리기 위해 기획됐다. 홍대 플래그십 스토어 3층에 케어베어스와 지거가 함께 만든 일년 내내 무지개가 떠 있는 행복한 나라 '드림 랜드'를 연출하고 다양한 프로모션을 진행할 예정이다.

팝마트 코리아 AD 원본보기 아이콘

주요 프로모션에는 '드림스 온 어 레인보우(Dreams on a Rainbow)'가 있다. 꿈과 희망, 사랑이 가득하고 마음속 소망을 이루어 준다는 드림랜드의 콘셉트에 맞춰 드림카드 5종 중 1종을 선택해 소망을 작성한 뒤, 무지개에 거는 이벤트를 진행한다.

'플레이 위드 컬러스(Play with Colors)'존에서는 해당 시리즈의 특별한 일러스트 컬러링 도안 6종 중 원하는 그림을 선택해 현장에서 색칠 후 스케치북 월에 부착할 수 있다.

여기에 '드림랜드' 공간에서 자유롭게 인증샷을 찍어 인스타그램에 올리면 추첨을 통해 사은품을 증정한다. 현장에서 럭키드로우 이벤트에 참여할 수 있는 기회도 제공한다.

팝마트 코리아 관계자는 "이번 행사도 아직 한국에는 많이 알려지지 않은 팝마트의 대표 IP '지거'의 매력을 국내 고객에게 알리는 데 크게 도움이 될 것으로 기대하고 있다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



