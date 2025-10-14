본문 바로가기
국방·외교

"北, DMZ 4곳 10㎞ 대전차방벽 건설…작계상 반영해야"

유제훈기자

입력2025.10.14 10:05

유용원 국민의힘 의원 최초 공개

북한이 비무장지대(DMZ)에 건설한 대전차 방벽이 총 4곳에 걸쳐 10㎞에 이른다는 분석이 나왔다.


국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원은 14일 합동참모본부로부터 받은 설명과 유럽의 위성업체로부터 입수한 위성사진을 분석한 결과 북한이 군사분계선(MDL) 북쪽 2㎞ 지점 4곳에 약 2.5㎞ 길이의 대전차 방벽을 건설한 것으로 나타났다고 14일 밝혔다. 북한이 건설한 대전차 방벽의 세부 설치 지역과 총길이 등 구체적 실태가 확인된 것은 이번이 처음이라는 게 유 의원의 설명이다.

"北, DMZ 4곳 10㎞ 대전차방벽 건설…작계상 반영해야"
유 의원에 따르면 방벽이 구축된 지역은 문산, 적성, 철원, 고성의 각 북쪽 지점이다. 설치된 방벽의 높이는 약 4∼5m, 폭은 약 2ｍ이며 남쪽 면은 콘크리트 벽 형태이고 벽 뒤로 흙을 두텁게 쌓아 벽을 지지하는 형태다.

유 의원은 유럽 위성업체인 '아이스아이'의 20㎝급 합성개구레이더(SAR) 위성으로 최근 촬영된 사진을 판독한 결과 MDL 주변으로 선명한 흰색 줄을 확인할 수 있었다고 전했다. 아울러 북한은 더 방벽 구축 작업을 실시하지 않고 있고, 방벽 주변으로 원활한 시야 확보를 위해 대대적인 불모지 조성 작업을 진행 중인 것으로 파악됐다.


유 의원은 "북한의 대전차방벽은 그들이 내세우는 '두 국가론'을 상징적으로 보여주는 구조물"이라며 "유사시 방벽은 우리 군이 회피 기동하거나 폭파하는 방법으로 극복해야 하는 군사적 장애물에 해당하는 만큼 우리 작계상에 적극적으로 반영하는 등 군사적 조치가 시급하다"고 말했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

