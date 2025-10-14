본문 바로가기
'더 글로리' 정성일, 결혼 9년 만에 이혼

이이슬기자

입력2025.10.14 09:23

소속사 "귀책사유 아닌 상호 합의"

배우 정성일. 연합뉴스

배우 정성일이 결혼 9년 만에 배우자와 이혼했다.


소속사 엑스와이지 스튜디오는 14일 "정성일은 오랜 시간 배우자와 함께 신중한 고민을 거듭한 끝에 결혼 생활을 마무리하기로 했다"며 "귀책사유가 아닌 상호 합의에 따른 결정"이라고 밝혔다.

이어 "법적 관계는 정리됐지만, 각자의 길을 응원하며 아이의 양육은 함께 최선을 다해 성실히 임하고 있다"고 전했다.


정성일은 2016년 결혼해 아들 한 명을 두고 있다. 과거 방송을 통해 20대 초반 친구의 소개로 만난 아내와 미국 유학 시절 3년간 장거리 연애를 이어가다 헤어진 뒤, 재회 후 3개월 만에 결혼했다고 밝힌 바 있다.


정성일은 2002년 영화 '에이치'로 데뷔해 연극과 뮤지컬 무대에서 주로 활동했다. 이후 영화 '경관의 피', '전, 란', 드라마 '비밀의 숲2', '경이로운 소문' 등에 출연하며 영역을 넓혔다.

2022년 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서 학교 폭력 가해자 박연진(임지연)의 남편 하도영 역을 맡아 대중적 인기를 얻었으며, 올해는 디즈니+ 드라마 '트리거'와 영화 '살인자 리포트'에 출연했다. 현재 하반기 공개 예정인 '메이드 인 코리아'에서 비서실장 천석중 역으로 출연을 앞두고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
