[날씨]전국 대체로 흐리고 비…낮 최고기온 18∼26도

임춘한기자

입력2025.10.14 07:35

미세먼지 농도 '좋음'

화요일인 14일 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다.


서울 종로구 광화문광장 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문광장 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 강수량은 경상권 10∼60㎜, 강원 영동 남부 10∼50㎜, 광주·전남 5∼40㎜, 제주도 5∼30㎜, 강원 영서 남부와 영동 중·북부, 충북, 전북 5∼20㎜, 대전·세종·충남 5㎜ 안팎, 수도권과 강원 영서 중·북부 5㎜ 미만이다.

낮 최고기온은 18∼26도로 예년과 비슷하거나 조금 높겠다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 14.6도, 인천 14.3도, 수원 14.9도, 춘천 13.4도, 강릉 13.9도, 청주 15.4도, 대전 16.3도, 전주 18.3도, 광주 20.4도, 제주 24.6도, 대구 16.8도, 부산 19.9도, 울산 16.7도, 창원 20.4도 등이다.


미세먼지 농도는 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼3.5ｍ다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
