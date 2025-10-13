박범인 금산군수, 미국 캘리포니아주 '한국 인삼의 날' 기념식 참석

로스앤젤레스(LA) 한인축제서 기념식 진행

박범인 금산군수가 미국 캘리포니아주에서 열리는 '한국 인삼의 날' 기념식에 참석해 금산군을 알린다.

박 군수는 13일 군청 상황실에서 열린 간부회의에서 "미국 캘리포니아주는 10월 23일을 '한국 인삼의 날'로 정하고 14일 열리는 로스앤젤레스(LA) 한인 축제에서 기념식을 진행한다"며 "이곳에 금산군을 대표해 제가 참석할 예정"이라고 밝혔다.

그러면서 "한국 인삼의 날 선포문 낭독에 함께하고 자신 있게 금산군을 알리고 오겠다"고 덧붙였다.

박 군수는 "오는 10월 23일은 인삼의 날 기념행사가 예정돼 있다"며 "의미 있는 행사인 만큼 준비를 철저히 해달라"고 지시했다. 또한 "함께 열리는 금산 인삼의 날 관련 부대 행사 및 캐시백 이벤트 등도 잘 추진해 달라"고 당부했다.

이 외에도 박 군수는 "오는 25일 금산종합운동장에서 열리는 금산군민 한마당 체육대회가 열린다"며 "체육인만 아니라 군민들께서도 많이 참여하실 수 있도록 각별히 신경 써달라"고 당부했다.





