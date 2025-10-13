본문 바로가기
광주 학교 4곳서 '폭탄 협박' 메일…학생 대피·조기 하교

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.13 16:12

경찰 수색했지만 폭발물 발견 안 돼

'폭탄 협박' 메일이 광주지역 학교에 발송되면서 일부 학교는 학생을 대피시키고 조기 하교 조처를 했다.

광주 북부경찰서.

광주 북부경찰서.

13일 광주 북부·남부경찰서에 따르면 이날 오전 10시부터 북구 A고등학교와 남구 B중학교, C·D고교 등 4곳에 폭발물 설치 의심 신고가 잇따라 접수됐다.


A·C·D고는 신원을 알 수 없는 인물로부터 '학교 시설물 곳곳에 폭탄을 설치했고, 10월 13일 터질 것'이라는 내용의 메일을 받은 것으로 확인됐다. B중학교는 학생 이름을 사칭한 협박 메일이 발송된 것으로 알려졌다.

신고를 받은 경찰은 초동대응팀을 투입해 학교 내외부를 수색했으나 폭발물로 추정되는 물체는 발견되지 않았다. A고는 학생들을 긴급 대피시킨 뒤 조기 하교를 결정했고, B·C·D고는 경찰 수색 종료 후 정상 수업을 이어갔다.


경찰은 협박 메일 발송 경위를 조사하고 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

