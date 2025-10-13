경북TP, 일본서 'K-바이오 공동홍보관' 운영

경북 세포배양식품 규제자유특구 기업들의 글로벌 진출 다각화

경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)는 지난 8일부터 사흘간 일본 요코하마에서 열린 아시아 최대 규모의 바이오 종합 전시회인 'BIO JAPAN 2025'에서 국가독성과학연구소(KIT), 충북테크노파크와 공동으로'K-바이오 공동홍보관'을 운영하며 성황리에 마무리했다고 13일 밝혔다.

'BIO JAPAN 2025'는 신약 개발, 재생의학, 디지털 헬스케어 등 바이오 산업 전반의 최신 트렌드와 혁신 기술을 공유하는 국제 비즈니스 플랫폼이다.

경북TP는 제9차 경상북도 세포배양식품 규제자유특구 기업들을 포함한 경북 및 충북 지역의 대표 바이어기업 30여 개 사와 함께 'K-바이오 공동홍보관'에 참가해 기업들의 혁신 기술을 적극적으로 홍보하고 해외 기술거래를 촉진했다.

특히 경북TP, 국가독성과학연구소(KIT), 충북TP는 공동홍보관 운영 외에도 국내 유망 바이오 스타트업의 기술을 소개하는 'K-Startup@bio IR DAY'(9일)와 컨퍼런스(10일)를 연이어 개최했다.

'K-Startup@bio IR DAY'에는 미국, 영국, 일본 등 현지 전문 벤처 캐피털 및 엑셀러레이터 기관들이 참석한 가운데 총 6개 국내 대표 바이오 스타트업의 기술 발표와 파트너링 미팅이 진행됐다.

하인성 경북TP 원장은 "BIO JAPAN 2025 K-바이오 공동홍보관 운영은 경상북도 세포배양식품 규제자유특구 사업을 글로벌 무대에 선보이는 핵심적인 교두보였다"라며 "앞으로도 경북의 푸드테크 산업 생태계를 한 단계 도약시키고, 지역 기업들이 세계 시장에서 성공적으로 자리매김할 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.





