남양주시, 코로나19·인플루엔자 무료 예방 접종 실시

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 9월 22일부터 내년 4월 30일까지 '2025-2026절기 코로나19·인플루엔자 예방접종 사업'을 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 겨울철 유행이 우려되는 코로나19와 계절성 독감의 동시 유행에 대비해 마련됐다. 인플루엔자(독감) 접종은 국가 지원, 경기도 지원, 남양주시 자체 사업을 동시 진행해 많은 시민이 접종을 받을 수 있도록 체계적으로 지원한다.

코로나19 예방접종은 △65세 이상 어르신 △면역저하자 △감염취약시설 입원·입소자를 대상으로 추진된다. 면역저하자와 감염취약시설 입원·입소자는 10월 15일부터 접종을 시작하며, 어르신들은 연령별로 △75세 이상은 10월 15일 △70~74세는 10월 20일 △65~69세는 10월 22일부터 접종이 가능하다.

인플루엔자 예방접종은 △6개월~13세 어린이 △임신부 △65세 이상 어르신 △감염취약시설 종사자 등이 기본 대상이며, 시 지원을 통해 건강 취약계층인 50~64세 △기초생활·의료급여 수급권자 △국가유공자 △14~64세 중증장애인까지 대상을 확대했다.

대상자들은 지정 의료기관과 보건소에서 무료로 예방접종을 받을 수 있다. 또한 65세 이상 어르신들은 코로나19와 인플루엔자 예방접종을 동시에 받을 수 있다.

어린이 및 임신부는 지난 9월 29일부터 접종이 시작됐으며, 10월 13일 이후부터는 건강 취약계층, 노인 대상 접종이 진행된다.

특히 남양주시는 자체 사업을 통해 건강 취약계층이 인플루엔자 접종 수혜를 받을 수 있도록 10월 13일부터 12월 12일까지 위탁의료기관을 지정해 집중 실시한다.

남양주보건소 관계자는 "보건소(남양주, 남양주풍양, 동부)는 매 절기 인플루엔자와 코로나19 예방접종을 실시하고 있으며, 전파 위험이 높거나 감염 취약계층을 대상으로 무료 접종을 추진하고 있다"고 말했다.

이어 "정해진 일정에 따라 반드시 예방접종을 받길 바라며, 시는 보다 많은 대상자들이 접종 수혜를 받을 수 있도록 홍보 강화와 위탁 의료기관 관리에 최선을 다할 것"이라고 전했다.

한편, 접종 일정과 지정 의료기관, 대상자 조건 등 자세한 사항은 남양주시 블로그, 보건소 누리집 등을 통해 확인할 수 있다.





남양주=이종구 기자



