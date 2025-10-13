해병특검, ‘직권남용 등 혐의’ 尹 23일 피의자 소환 조사

특검 "尹, 수사외압·호주대사 도피 등 핵심 피의자"

윤석열 전 대통령이 지난달 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의' 첫 재판에 출석해 있다. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

해병 순직 사건을 수사 중인 이명현 특별검사팀이 오는 23일 윤석열 전 대통령을 피의자 신분으로 소환해 조사한다.

정민영 특검보는 13일 정례 브리핑에서 "특검은 오는 23일 오전 10시 특검 사무실에 출석해 조사받으라는 요구서를 오늘 윤 전 대통령에게 발송할 계획"이라고 밝혔다.

특검팀은 채상병 사건과 관련해 수사외압과 이종섭 전 국방부 장관을 호주대사로 도피한 것 등에 대한 객관적인 자료를 확보하고 여러 참고인, 피의자를 조사해 윤 전 대통령이 채상병 사건을 보고 받고 크게 화를 내면서 이 전 장관을 질책한 사실을 확인했다고 밝혔다.

정 특검보는 "윤 전 대통령은 특검의 주요 수사 대상 사건인 채상병 사건 수사외압, 이 전 장관 호주대사 도피와 관련해 최종적인 의사결정권을 가진 인물로 사건의 실체를 규명하기 위해 반드시 조사해야 할 핵심 피의자"라고 했다.

그러면서 "윤 전 대통령은 내란 관련 혐의로 구속된 뒤 다른 특검 요구에 출석하지 않고 불응하고 있고 법원 (재판)에도 그러하다"며 "윤 전 대통령에 대한 조사가 꼭 필요한 만큼 자발적으로 출석해 조사받기를 바란다"고 강조했다.

직권남용 및 범인도피 혐의를 받는 윤 전 대통령은 이른바 수사외압 의혹의 출발점인 'VIP 격노'의 당사자로, 대통령실 및 국방부에 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자에서 제외하도록 지시한 의혹을 받는다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



