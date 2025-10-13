광주 야생동물구조센터, 수달·팔색조 등 556마리 구조

올 상반기 191마리 자연 방사 성과

생명지킴이·생태도시 조성 역할 톡톡

(사진 왼쪽부터) 건물과 충돌로 구조된 수리부엉이, 미아상태로 구조된 너구리, 미아상태로 구조된 파랑새, 미아상태로 구조된 흰뺨검둥오리 가족. 광주보건환경연구원 제공

광주시 보건환경연구원 야생동물구조관리센터는 올해 3~9월 천연기념물 수달·팔색조 등 야생동물 556마리를 구조·치료해 이 중 191마리를 자연으로 돌려보내는 성과를 거뒀다고 13일 밝혔다.

구조된 개체 중에는 수리부엉이(2마리), 팔색조(4마리), 수달(3마리), 하늘다람쥐(2마리), 새매(3마리), 남생이(1마리) 등 천연기념물이자 멸종위기 야생동물이 다수 포함돼 이목을 끌었다.

구조 원인별로 살펴보면 야생동물 번식기(주로 3~9월)에 어미와 떨어진 '미아' 상태로 구조된 경우가 289마리(52%)로 가장 많았다. 이어 방음벽, 건물 유리창 등 충돌에 의한 사고가 104마리(19%), 감염병 21마리, 교통사고 12마리 등으로 나타났다.

최근에는 도심 아파트 실외기나 베란다에 황조롱이·비둘기가 둥지를 짓거나 너구리가 출몰하는 등 시민 불편 사례가 증가하고 있다. 이에 야생동물구조관리센터는 발간물을 활용해 시민을 대상으로 야생동물과의 공존을 위한 교육과 홍보를 진행 중이다.

광주야생동물구조센터는 2019년 개소 이래 7년간 159종 3,946마리에 달하는 야생동물을 구조·치료했다. 이 중 1,380마리를 자연의 품으로 돌려보내며 생태도시 조성에 기여하고 있다. 특히 2022년엔 도심 수목 정비로 둥지를 잃은 쇠백로 62마리를 긴급 구조했으며, 이를 계기로 번식기 이전 수목 정비 시 자치구와의 협력을 통해 예방 대책을 강화하는 등 선제적인 보호 활동도 전개하고 있다.

정현철 광주보건환경연구원장은 "시민들의 자발적인 신고 덕분에 올해도 많은 야생동물을 구조해 자연으로 돌려보낼 수 있었다"며 "부상을 당하거나 미아가 돼 움직이지 못하는 야생동물들을 발견했을 경우 야생동물구조관리센터로 신고해 주길 바란다"고 당부했다.





