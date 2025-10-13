케데헌 김밥·떡볶이·빈대떡…송파구, '코리안푸드 쿠킹클래스' 연다

20개국 외국인 모여 한식 체험

서울 송파구(구청장 서강석)가 오는 15~16일 주한 외국인과 관광 외국인을 대상으로 한국 음식문화를 직접 체험할 수 있는 ‘코리안푸드 쿠킹클래스’를 연다.

지난해 개최한 ‘코리안푸드 쿠킹클래스’. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 한식에 관심 있는 외국인들에게 직접 한국의 맛을 배우고 느낄 기회를 제공하고자 매년 이 프로그램을 운영해 왔으며, 올해는 벨라루스, 일본, 러시아, 미국, 스페인, 인도, 필리핀, 중국, 멕시코, 헝가리, 슬로바키아, 이탈리아 등 20개국 출신 참가자 48명이 함께한다.

올해 체험 메뉴는 ‘케데헌’에서 주인공이 먹어 K-푸드 아이콘이 된 ‘김밥과 분식의 인기 메뉴 ‘떡볶이’, 광장시장에서 외국인들에게 큰 인기를 끄는 ‘빈대떡’ 등 3종이다. 수업은 가락몰 4층 쿠킹스튜디오에서 오후 2시 30분부터 약 3시간 진행된다. 오는 15일은 김보경 셰프(‘한국 음식의 맛’ 저자, 한국약선전문가협회 대표), 16일은 독일 출신으로 다양한 방송에서 활동 중인 다리오 조셉 리 셰프가 강의를 맡는다.

참가자들은 안전교육을 받은 뒤 김밥·떡볶이·빈대떡을 직접 만들고 시식하며, 스튜디오 앞 체험존에서는 조선시대 ‘수랏간’ 포토존과 궁궐 조리사 ‘숙수’ 의상 체험도 즐길 수 있다.

원활한 진행을 위해 사회자가 한국어·영어 동시통역을 제공하며, 영어·중국어·일본어 가능 인력을 배치해 안내와 수업 보조를 지원한다.

서강석 송파구청장은 “이번 ‘코리안푸드 쿠킹클래스’를 통해 단순히 즐겁게 한국의 음식문화를 체험하고 배우는 시간이 되기를 바란다”며 “앞으로도 K-컬처의 세계화 흐름에 맞춘 창의적인 문화체험 프로그램을 적극 발굴하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



