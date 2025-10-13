본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

소진공, '소상공인 지원정책' 연구논문 공모전 개최

이성민기자

입력2025.10.13 09:02

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대학생·대학원생 누구나 참여 가능
최대 300만원 상금…오는 30일까지

소상공인시장진흥공단은 소상공인 정책 관련 신규 아이디어 발굴을 위해 대학생 및 대학원생을 대상으로 '2025년 소상공인 분야 연구논문 공모전'을 개최한다고 13일 밝혔다.


공모 주제는 소상공인 지원 정책 전반이다. 소상공인 정책에 관심 있는 대학(원)생이라면 누구나 참여할 수 있다. 접수된 논문은 한국정책학회의 1차 검토를 거쳐 내·외부 전문가로 구성된 심사단이 ▲독창성 ▲연구 설계·방법 타당성 ▲논리성 등 주요 항목을 중심으로 평가한다.

대전 소상공인시장진흥공단 전경. 소상공인시장진흥공단

대전 소상공인시장진흥공단 전경. 소상공인시장진흥공단

AD
원본보기 아이콘

심사 결과 우수 논문 5편을 선정하고 수상자에게는 중소벤처기업부 장관상·소진공 이사장상·한국정책학회장상을 부여한다. 부상으로는 최대 300만원의 상금을 지급한다.


자세한 내용은 소진공 누리집 또는 한국정책학회 누리집에서 확인하면 된다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

'한끼 1만원 시대' 점심 굶는 직장인 속출… 5000원 뷔페 선보인 日 기업

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

천정부지 집값에…추가 대출 규제 이번주 나온다

새로운 이슈 보기