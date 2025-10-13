소진공, '소상공인 지원정책' 연구논문 공모전 개최

대학생·대학원생 누구나 참여 가능

최대 300만원 상금…오는 30일까지

소상공인시장진흥공단은 소상공인 정책 관련 신규 아이디어 발굴을 위해 대학생 및 대학원생을 대상으로 '2025년 소상공인 분야 연구논문 공모전'을 개최한다고 13일 밝혔다.

공모 주제는 소상공인 지원 정책 전반이다. 소상공인 정책에 관심 있는 대학(원)생이라면 누구나 참여할 수 있다. 접수된 논문은 한국정책학회의 1차 검토를 거쳐 내·외부 전문가로 구성된 심사단이 ▲독창성 ▲연구 설계·방법 타당성 ▲논리성 등 주요 항목을 중심으로 평가한다.

대전 소상공인시장진흥공단 전경. 소상공인시장진흥공단 AD 원본보기 아이콘

심사 결과 우수 논문 5편을 선정하고 수상자에게는 중소벤처기업부 장관상·소진공 이사장상·한국정책학회장상을 부여한다. 부상으로는 최대 300만원의 상금을 지급한다.

자세한 내용은 소진공 누리집 또는 한국정책학회 누리집에서 확인하면 된다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>