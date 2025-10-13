본문 바로가기
신보, 우리은행과 '첨단전략산업 금융지원' 업무협약

부애리기자

입력2025.10.13 08:16

신용보증기금이 우리은행과 '첨단전략산업 분야 생산적 금융 확대를 위한 금융지원' 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.


두 기관은 인공지능(AI) 등 첨단전략산업 분야 중소기업의 원활한 자금 조달을 지원하고, 금융비용 부담을 경감하기 위해 협력한다는 계획이다.

우리은행은 신보에 총 60억원(특별출연금 40억원·보증료 지원금 20억원)을 출연하고, 신보는 이를 재원으로 약 2100억원 규모의 보증을 공급한다.


지원 대상은 ▲첨단전략산업 등 신성장동력산업 영위 기업 ▲수출기업 및 해외 진출기업 ▲유망창업기업 ▲국내 복귀기업 ▲중소기업기술마켓 등록기업 등이다.


신보는 특별출연 협약보증 대상 기업에 3년간 보증 비율 100％를 적용하고 0.2%포인트의 보증료 차감 혜택을 제공한다. 보증료 지원 협약보증을 통해서는 0.5%포인트의 보증료를 3년간 지원할 예정이다.

신보 관계자는 "이번 협약을 통해 첨단전략산업 분야 중소기업의 성장 기반이 강화될 것"이라며 "앞으로도 유관기관과의 협력을 확대해 우리 경제의 신성장동력 창출에 기여하겠다"라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
