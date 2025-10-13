본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

수원시, 버스요금 25일부터 인상

이영규기자

입력2025.10.13 08:07

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원시가 오는 25일부터 버스 요금을 올린다.


수원시는 물가 상승과 운송원가 증가, 이용객 감소 등으로 인한 운수업체의 경영난을 덜어주고, 안정적인 교통서비스를 유지하기 위해 25일부터 시내·마을·광역버스 등의 요금을 인상한다고 13일 밝혔다.

앞서 경기도와 수원시는 지난 8~9월 각각 소비자정책 심의위원회 버스 요금 조정안을 심의·의결했다.


수원시청

수원시청

AD
원본보기 아이콘

이에 따라 교통카드 기준 ▲일반 시내버스와 마을버스 요금은 성인 1450원→1650원, 청소년 1010원→1160원, 어린이 730원→830원 ▲시내 좌석형 버스는 성인 2450원→2650원, 청소년 1820원→1860원, 어린이 1230원→1330원 ▲직행 좌석형과 광역급행형(M) 버스는 성인 2800원→3200원, 청소년 1960원→2300원, 어린이 1400원→1600원으로 각각 인상된다. 조정된 요금은 10월 25일 첫차부터 적용된다.


수원시 관계자는 "버스 운송원가 상승과 운수종사자 이탈 등으로 운수업계의 경영난이 가중되고 있다"며 "이번 요금 조정이 마을버스 업계의 경영 여건을 개선하고, 인력난을 해소하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

'한끼 1만원 시대' 점심 굶는 직장인 속출… 5000원 뷔페 선보인 日 기업

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

천정부지 집값에…추가 대출 규제 이번주 나온다

새로운 이슈 보기