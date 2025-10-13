웹툰 작가 만나고 굿즈 사고…잠실이 '웹툰 천국'

'월드 웹툰 페스티벌'…전시·사인회 무료

지난해 '월드 웹툰 페스티벌'을 찾은 방문객들 AD 원본보기 아이콘

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 19일부터 22일까지 서울 잠실 롯데타운 일대에서 '월드 웹툰 페스티벌'을 연다. 국내외 창작자와 플랫폼, 제작사, 팬이 소통하는 자리를 마련해 한국의 웹툰 종주국 위상을 강화한다.

'웹툰의 연대기'를 6부로 구성한 기획전시는 19일부터 롯데월드 아이스링크장에서 펼쳐진다. 웹툰의 과거와 현재를 돌아보고, 미래를 조망하는 장으로 꾸며진다. 웹툰 원작 애니메이션 '마루는 강쥐'와 '용한소녀' 상영회, 작가 드로잉쇼, 사인회, 남도형 성우의 라이브 더빙쇼 등도 만날 수 있다. 네이버웹툰과 넷마블, 와콤도 참여해 전시와 체험행사를 운영한다.

롯데시네마 월드타워점 8관에선 '테러맨', '샤크', '이태원클라쓰' 등 웹툰에서 영화·드라마로 확장된 작품의 원작자가 참여하는 토크 콘서트가 열린다. 카카오엔터테인먼트 PD의 신인 작가 강연, '2025 네이버웹툰 고등 최강자전' 시상식 등도 진행된다. 모든 행사는 무료다. 공식 누리집에서 사전 신청하거나 현장 등록하면 된다.

롯데월드몰 지하 1층부터 지상 4층에선 16일부터 26일까지 웹툰 굿즈 반짝 매장이 운영된다. 기업 열두 곳이 참여해 웹툰 IP를 활용한 상품을 전시·판매한다.

축제 마지막 날인 22일 롯데시네마 월드타워점 8관에선 '2025 월드 웹툰 어워즈 시상식'이 열린다. 본상 작품 열 개를 시상하고, 대상과 심사위원장상, 올해 신설한 독자 인기상 수상작을 발표한다.

문체부 관계자는 "K콘텐츠 성장을 이끄는 웹툰계 종사자를 격려하고 전 세계 팬이 교류하는 장이 되길 바란다"며 "세계적 권위를 갖춘 축제로 자리매김하도록 노력하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>