홍정민, 시즌 3승…'다승·상금 1위'

K-푸드 놀부·화미 마스터즈 FR 3언더파

통산 4승째, 대상 포인트와 평균타수 2위

서교림 2위, 박주영 3위, 이다연 4위

홍정민이 다승과 상금 1위로 뛰어올랐다.

12일 경기도 용인 88컨트리클럽(파72·6748야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 K-푸드 놀부·화미 마스터즈(총상금 12억원) 최종 3라운드에서 버디 4개와 보기 1개를 엮어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 12언더파 204타를 기록한 홍정민은 2위 서교림을 1타 차로 제치고 정상에 올랐다.

홍정민이 K-푸드 놀부·화미 마스터즈 우승 직후 트로피를 들고 미소를 짓고 있다. KLPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

홍정민은 지난 5월 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십, 8월 메디힐·한국일보 챔피언십에 이어 시즌 3번째 우승 트로피를 수집했다. 이예원, 방신실과 함께 다승 공동 1위에 올랐다. 아울러 우승 상금 2억1600만원을 쌓아 상금랭킹 1위(12억9402만원)로 올라섰다. 대상 포인트 순위도 4위에서 2위(524점)로 끌어올렸다. 1위 유현조(624점)와는 100포인트 차이다. 평균타수 역시 2위(70.07타)다.

홍정민은 대전에서 태어나 자랐다. 동향 출신으로 세계적 스타가 된 박세리와 스윙이 비슷해 어릴 때부터 '리틀 박세리'로 불렸다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어 도전에 실패하자 레이디스 유러피언 투어(LET)에 뛰어들었다가 복귀하는 등 남다른 도전 정신으로 주목받았다. 지난해 자율신경계 기능 장애와 공황 장애, 피부 알레르기 등으로 힘든 시간을 보낸 뒤 올해 완벽하게 부활했다.

홍정민은 우승 직후 인터뷰에서 "14번 홀(파4) 보기 이후 흐름이 좋지 않아 우승에 대한 확신이 없었다. 바람을 이용한 플레이가 주효해 우승까지 했다"고 환호했다. 이어 "올해 컨디션이 좋기 때문에 남은 경기에서도 충분히 한 차례는 더 우승할 수 있다고 본다"며 "해외 진출에 대해선 상의 중이다. 현재는 2028년 LA 올림픽 출전을 목표로 준비하고 있다"고 말했다.

홍정민이 K-푸드 놀부·화미 마스터즈 3라운드 2번 홀에서 티샷을 하고 있다. KLPGA 제공 원본보기 아이콘

'엄마 골퍼' 박주영이 5타를 줄이며 3위(10언더파 206타)를 차지했다. 이다연과 유현조, 박혜준, 송은아 등은 공동 4위(9언더파 207타)에 자리했다. 전날까지 2위를 달렸던 이동은은 1오버파 73타로 부진해 9위(7언더파 209타)까지 미끄러졌다. 이예원은 공동 13위(5언더파 211타), 노승희와 방신실은 공동 18위(4언더파 212타)로 대회를 마쳤다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>