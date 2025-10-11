본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강강술래, 본양념갈비 2000개 고양시에 기탁

이종구기자

입력2025.10.11 10:19

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

복지관·복지시설 전달 예정
'함께하는 고양, 행복한 시민' 실현

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 10일 고양시청 열린시장실에서 ㈜전한 강강술래와 어려운 이웃을 위한 본양념갈비 전달식을 진행했다.

이동환 고양특례시장(가운데)이 지난 10일 고양시청 열린시장실에서 노상환 ㈜전한 강강술래 대표와 어려운 이웃을 위한 본양념갈비 전달식을 진행하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장(가운데)이 지난 10일 고양시청 열린시장실에서 노상환 ㈜전한 강강술래 대표와 어려운 이웃을 위한 본양념갈비 전달식을 진행하고 있다. 고양특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

전달식에는 이동환 고양특례시장을 비롯해 강강술래 노상환 대표, 고양시사회복지협의회 김응화 회장, 김민숙 시의원 등 10여 명이 함께 했다.


강강술래는 본양념갈비 500g, 2000개(2820만원 상당)를 기탁했으며 고양시사회복지협의회를 통해 복지관과 복지시설로 배분돼 어려운 이웃에게 전달될 예정이다.

강강술래 노상환 대표는 "사람과 사람이 마주 앉아 따뜻함을 나누는 세상을 만들기 위해 노력하는 강강술래는 오랜 시간 시민 여러분의 사랑 속에서 성장해 왔다"며 "이에 보답하고, 우리 주변의 어려운 이웃과 함께 온정을 나누는 것은 당연한 소임이라 생각한다"고 말했다.


이동환 고양특례시장은 "경제가 어려운 시기임에도 변함없는 온정으로 이웃사랑을 실천해 주시는 강강술래 임직원 여러분께 진심으로 감사하다"며 "강강술래의 따뜻한 마음은 '함께하는 고양, 행복한 시민'을 만드는 큰 힘이 될 것"이라고 화답했다.


지역의 대표적인 외식 기업 강강술래는 지역사회에 대한 깊은 관심과 애정을 바탕으로 꾸준한 나눔을 실천하고 있다. 특히 고양동에는 매주 정성 가득한 밑반찬을 지원하며 홀몸 어르신과 저소득 가구의 든든한 이웃이 되어주고 있다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

말기 암 환자가 '금연'했더니…"흡연자보다 평균 330일 더 살아" 말기 암 환자가 '금연'했더니…"흡연자보다 평균 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 휴가 내면 열흘 쉰다…다음 황금 연휴는 3년 뒤

月매출 1억 고깃집 사장님, 통장에 얼마 들어올까?

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

빵 하나 집었다가 '깜짝'…'빵플레이션'에 제과점들 "우린 울어요"

'노벨평화상 불발' 트럼프 "마차도가 나 줘도 이상하지 않다" 내년 기대도

새로운 이슈 보기