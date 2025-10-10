본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

"尹, 체포 막으려 '총 한 번만 쏘면 되지 않느냐'고 해"…경호처 전 간부 법정 증언

염다연기자

입력2025.10.10 15:48

시계아이콘01분 09초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내란특검 추가 기소 사건 재판
대통령경호처 전 간부 증언
"尹, 군사령관 비화폰 내역 삭제도 지시" 증언

윤석열 전 대통령이 지난해 비상계엄 이후 자신의 체포를 막기 위해 "총을 사용하면 되지 않으냐"는 취지로 한 발언을 들었다는 법정 증언이 나왔다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석하고 있다. ＜2025. 09.26 사진공동취재단＞

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석하고 있다. ＜2025. 09.26 사진공동취재단＞

AD
원본보기 아이콘

김대경 전 대통령경호처 지원본부장은 서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현)의 심리로 10일 열린 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 사건의 속행공판에 증인으로 출석해 이같이 증언했다.


김 전 본부장은 지난해 윤 전 대통령에 대한 고위공직자범죄수사처(공수처)의 1차 체포 집행이 저지된 이후 "이광우 전 경호처 경호본부장이 '공포탄을 쏴서 겁을 줘야 한다'며 38권총을 구해달라고 했느냐"는 질문에 "맞다. 이 전 본부장의 단독 요청이라기보다는 박종준 전 경호처장도 같이 (요청했다)"라고 말했다.

또 김 전 본부장은 윤 전 대통령이 체포영장 집행을 저지하기 위해 공포탄을 쏘면 된다는 취지의 언급을 한 것 같다고도 증언했다. 김 전 본부장은 앞서 지난 2월 국회 내란혐의 진상규명 국정조사 특별위원회의 청문회에서 만난 박종준 전 처장이 "대통령께 건의해 수사기관에 출석하게 하려고 했지만, 말을 듣지 않았다. 대통령이 '총 한 번만 쏘면 되지 않으냐'고 했다"고 전했다고 증언했다.


내란 특검팀이 "영장을 집행하는 사람들에게 포탄을 쏘라는 거냐"고 묻자 "정확히 말하진 못하겠는데, 공포탄으로 이해했다"고 했다.


김 전 본부장은 윤 전 대통령이 증거 인멸을 위해 이진우 전 육군수도방위사령관, 여인형 전 국군방첩사령관, 곽종근 전 육군특수전사령관 등 군 사령관들의 비화폰 내역 삭제를 지시했다고도 증언했다.

그는 "2024년 12월 6일 박 전 경호처장의 비서관이 '처장님이 비화폰 지급 내역, 통화 기록 지우라고 한다'고 말한 사실이 있느냐"고 묻자 "그렇다"고 답했다. 그러면서 "대통령의 지시냐고 물었고, 박 전 처장이 '어떻게 알았냐'고 했다"고 증언했다.


김 전 본부장은 "내가 '법적 문제가 있을 수 있다'고 했는데, 박 전 처장은 '내가 책임지겠다'고 했다"며 "그러나 (기록 삭제) 시행은 하지 않았다"고 말했다.


김 전 본부장은 "위법하고 부당한 지시라고 판단해 삭제하지 않았다"며 "일반적으로 사용자 단말기에 대해 서버 관리자가 원격으로 자료를 삭제하는 건 법적으로 문제가 있다고 안다. 그리고 계엄 이후 증거가 될 수 있는 자료를 임의로 삭제하는 건 증거인멸의 우려가 있다고 판단했다"고 했다.


한편 이날 윤 전 대통령은 건강상 이유를 들어 불출석 사유서를 내고 법정에 모습을 드러내지 않았다. 재판부는 기일 외 증거조사 방식으로 재판을 진행했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"포근한 살냄새" 워너비 향수 샀는데 향이 왜 이래…환불 문의하니 '연락두절' "포근한 살냄새" 워너비 향수 샀는데 향이 왜 이래... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 휴가 내면 열흘 쉰다…다음 황금 연휴는 3년 뒤

月매출 1억 고깃집 사장님, 통장에 얼마 들어올까?

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 공장에 싱가포르 MZ들 줄서는 이유

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

새로운 이슈 보기