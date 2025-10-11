본문 바로가기
광주신세계, 130kg '참치 해체쇼' 선보인다

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.11 11:55

광주신세계가 대형 참다랑어 해체 과정을 직접 볼 수 있는 이색 이벤트를 마련한다.

광주신세계 식품관 팝업스토어에서 참치 전문가들이 국내산 대형 참다랑어를 해체하는 모습을 선보이고 있다. 광주신세계 제공

행사는 11일 오후 5시 본관 지하 1층 식품관 내 '참치 학교' 팝업스토어에서 열린다. 국내산 참다랑어(약 130kg)를 전문가 2명이 해체하는 과정을 약 1시간 동안 진행하며, 현장 시식도 제공한다.


해체된 참치 부위는 즉석에서 판매된다. 국내산 참다랑어 특수 부위(20pcs)는 9만9,000원, 뱃살 모듬(20pcs)은 7만9,000원이며 선착순으로 구매 가능하다. 물량 소진 시 조기 종료된다.

'참치학교' 팝업스토어는 참치와 활어회, 모둠 초밥 등 다양한 메뉴를 선보이며 오는 16일까지 운영된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

