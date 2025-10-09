광주시 "야외활동 시 진드기 주의하세요"

쯔쯔가무시증 10∼11월 집중 발생

풀밭 피하고 긴팔·긴바지 착용해야

광주시는 가을철을 맞아 진드기 매개 감염병 예방에 대한 각별한 주의를 당부한다고 9일 밝혔다. 선선한 날씨에 등산, 캠핑 등 야외 활동이 늘면서 쯔쯔가무시증을 비롯한 진드기 매개 질환 감염 위험이 높아지고 있어 시민들의 주의가 절실한 상황이다.

특히 쯔쯔가무시증은 쯔쯔가무시균을 가진 털진드기 유충에 물려 감염되는 질환으로, 털진드기는 여름철 산란을 거쳐 9월 말부터 나타나기 시작, 10월 중순을 기점으로 활동이 최고조에 달하며 감염 위험이 급증한다. 보통 진드기에 물린 후 1~3주 잠복기를 거쳐 고열, 오한, 두통, 근육통 등의 증상이 나타나며, 특징적으로 물린 부위에 검은 딱지(가피)가 생기는 경우가 많다.

질병관리청 통계에 따르면 지난해 전국에서 발생한 6,268건의 쯔쯔가무시증 환자 중 65%에 해당하는 4,077건이 10~11월 사이 집중됐다. 광주에서도 전체 219건 중 176건(80.4%)이 같은 시기에 집중 발생, 가을철 진드기 매개 감염병의 높은 유행 위험도를 방증하고 있다.

쯔쯔가무시증은 무엇보다도 진드기에 물리지 않는 사전 예방이 중요하다. 예방수칙은 ▲야외활동 시 긴팔·긴바지 입기 ▲의복과 피부에 진드기 기피제 사용 ▲풀숲·풀밭 피하기 및 앉거나 옷을 벗어두지 않기 ▲야외활동 후 샤워 및 입은 옷은 털어 세탁하기 ▲물린 흔적이나 의심증상 살피기 등이다.

강윤선 공공보건의료과장은 "진드기 매개 감염병 예방을 위해서는 개인별 예방수칙을 준수하고 야외활동 후 발열·구토·설사 증상이 나타나면 의료기관에 방문해 진료를 받아야 한다"고 말했다.





