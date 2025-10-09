본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 북구, 고독사 막는 주민 참여 ‘새봄지기단’ 모집

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.09 10:21

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 북구가 사회적 고립으로 고통받는 이웃을 찾아내 돕는 '새봄지기단'을 꾸린다. 오는 15일까지 주민 참여자를 모집해 고독사 예방과 생활 회복을 위한 활동에 나선다.

광주 북구 청사.

광주 북구 청사.

AD
원본보기 아이콘

9일 북구에 따르면 이번 사업은 북구와 지역사회보장협의체가 함께 추진한다. 가족관계 단절, 경제적 어려움 등으로 고립된 가구를 조기 발굴하고 지원을 연계해 고독사를 예방하는 것이 목적이다.


'새봄지기단'은 40여 명 규모로 구성된다. 북구 27개 동 지역사회보장협의체와 협력해 ▲고립 이웃 발굴 ▲방문 안부 확인 ▲인식 개선 캠페인 등을 수행한다. 활동 실비도 지급된다.

북구는 지난달 24일 광주 은둔형외톨이 지원센터, 북구정신건강복지센터, 북구중독관리통합지원센터 등과 협약을 맺고 협력 체계를 구축했다.


대상은 북구 주민 누구나 가능하다. 신청서는 이메일 또는 방문 접수하면 된다. 선발된 단원은 사회적 고립 이해, 정서적 지지 방법, 지자체 우수사례 등 이론·실무 교육을 받은 뒤 현장 활동에 나선다.


발굴된 이웃에게는 생활 회복과 관계망 형성을 돕는 맞춤형 프로그램이 제공될 예정이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"충격 받았다" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳' "충격 받았다" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"충격" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳'

"외출 0일차"…Z세대 '할머니 라이프' 택한 이유

라면의 민족 한국이 2위?…1인당 소비 3년 연속 1위 찍은 '이 나라'

"인생 말미에 기적, 와인 마셔줘야지" 건강 때문에 금주하던 노교수, 노벨상 받더니

에어컨 실외기 타고 침입…한국인 전 여친 성폭행한 일본인 구속

경복궁·명동·제주에도, 백화점·올영·다이소에도…中 관광객 '북적북적'

서울 아파트값, 文정부 고점 뚫었다…'한강벨트' 돌풍

새로운 이슈 보기