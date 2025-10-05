본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"취업은 언제 할래" "너 좀 살쪘다"…듣기 싫은 추석 잔소리 1위는?

박지수인턴기자

입력2025.10.05 18:55

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

채용 플랫폼 '캐치' 설문조사
"가족모임 참석 안한다"도 45%

최장 9일간의 추석 연휴를 보내면서 취업준비생들이 가장 듣기 싫은 잔소리는 "취업은 언제 하냐"는 말이었다.


"취업은 언제 할래" "너 좀 살쪘다"…듣기 싫은 추석 잔소리 1위는?
AD
원본보기 아이콘

5일 진학사의 채용 플랫폼 '캐치'가 Z세대 구직자 1925명을 대상으로 '추석 계획(복수 응답)'을 조사한 결과 '가족·친척 모임'이 55%로 가장 많은 것으로 조사됐다. 이어 취업 준비(30%), 집에서 휴식(20%), 아르바이트·인턴(10%), 국내외 여행(7%), 친구 모임(7%), 문화·취미 활동(5%) 순으로 뒤를 이었다.

취준생이 꼽은 최악의 명절 잔소리 1위는 '취업은 언제 할 거니(38%)'였다. 이어 '살이 좀 쪘다(16%)' '누구는 벌써 취업했다더라(14%)'가 각각 2·3위에 올랐다. 이외에도 '졸업은 언제 하니(9%)' '그 과 취업은 잘되니(8%)' '눈을 좀 낮추는 게 어때(8%)' '공무원 준비해 보지 그래(5%)' 등이 상위권을 차지했다.


채용 플랫폼 캐치가 취준생을 대상으로 진행한 설문조사 결과. 캐치

채용 플랫폼 캐치가 취준생을 대상으로 진행한 설문조사 결과. 캐치

원본보기 아이콘

반대로 명절에 가장 듣고 싶은 말로는 '취업 준비로 고생이 많아(22%)'가 1위를 차지했다. 또 '너의 선택을 존중해(16%)' '연휴에는 푹 쉬어(15%)' '여유 가지고 천천히 준비해(12%)' '다 잘될 거야(11%)' '지금도 잘하고 있어(10%)' '건강 챙기면서 해(6%)' '힘든 거 있으면 언제든 말해(5%)' 등이 뒤를 이었다.


김정현 캐치 본부장은 "올해 긴 연휴로 가족 모임이 늘어난 만큼 취업 준비생들이 느끼는 잔소리 부담도 커지고 있다"며 "특히 부모와 자녀 세대가 취업에서 중요하게 생각하는 가치가 크게 다른 만큼 서로의 입장을 이해하고 존중하는 대화가 필요하다"라고 조언했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보' 벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"취업했니?" "살쪘네"… 최악의 추석 잔소리는?

진짜 팔릴줄 몰랐다…편의점 판매 새 역사 쓴 '7500만원 위스키' 구매자는

차례상 '저승캔디' 탑처럼 쌓은 이유 있었네

"자기야, 추석 지나면 또 오른대"한국서만 3년간 7번 가격 올린 명품 브랜드

남경필 전 경기지사, '마약 투약' 장남 출소하자 "드디어 안아줬습니다"

美 이민 단속 요원, 자국민에 총격…거세지는 시위 행렬

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보'

새로운 이슈 보기