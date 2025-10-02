주유비 절약 효자손 '오피넷' 아세요?

한국석유공사, 추석 귀성객에 오피넷 활용법·안전운전 캠페인 펼쳐

'오피넷'으로 주유비 아끼세요.

한국석유공사(사장 김동섭)는 차량 운행이 대폭 증가하는 추석 명절을 맞아 유류비 절감에 효자손 역할을 하는 오피넷을 알리고 있다.

석유공사는 투명한 유류 거래 및 소비자가격 안정화를 위해 전국 1만여개 주유소 및 충전소를 대상으로 판매가격정보를 수집한 후 오피넷 사이트와 애플리케이션에 공개하고 있다.

석유공사는 오피넷을 통한 가격 비교와 합리적인 주유만으로 연간 22만~44만원 수준에 달하는 차례상 비용을 절약할 수 있다고 소개한다. 이번 추석 연휴 기간 오피넷을 활용한 주유비 절약 방법을 소개했다.

한국석유공사 신용화 경영지원본부장(사진 가운데) 등 임직원이 2일 오후 추석 명절 귀성객을 대상으로 오피넷 활용 및 안전운전 캠페인을 벌이고 있다. AD 원본보기 아이콘

소비자들은 오피넷 사이트 또는 애플리케이션에 접속해 ▲국내외 유가 동향 및 가격추이 ▲지역별 평균 판매가격 차이 ▲장거리 이동시 경로별 주유소 검색을 통해 최저가 주유소 ▲동일지역 내 '내주변 최저가 주유소' ▲주유소 할인·적립 서비스 및 지역사랑상품권 제휴주유소 등을 확인해 유류비를 절약할 수 있다.

이 밖에 면세유·요소수 판매 주유소, 불법행위 주유소 등에 대한 정보도 오피넷을 통해 확인할 수 있다.

석유공사는 2일 오후 경부고속도로 기흥주유소 등 고속도로 휴게소에서 추석 귀성객을 대상으로 유류비 절약을 위한 오피넷 활용과 안전운전 캠페인을 펼쳤다.

석유공사 신용화 경영지원본부장은 "오피넷은 소비자들이 기름값을 손쉽게 비교해 합리적으로 선택할 수 있도록 돕는 유가정보서비스"라며 "많은 국민이 오피넷을 통해 유류비를 절감해 가계에 도움이 될 수 있도록 오피넷을 적극 홍보하겠다"라고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



