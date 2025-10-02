본문 바로가기
광주 서구, 양성평등정책 '고용노동부 장관상'

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.02 16:48

여성친화도시 재지정·전담조직 운영 등 호평

광주시 서구(구청장 김이강)는 '2025 양성평등정책대상' 지방자치단체 부문에서 고용노동부 장관상을 받았다고 2일 밝혔다.

광주시 서구가 '2025 양성평등정책대상' 지방자치단체 부문에서 고용노동부 장관상을 받았다. 광주 서구 제공

광주시 서구가 '2025 양성평등정책대상' 지방자치단체 부문에서 고용노동부 장관상을 받았다. 광주 서구 제공

㈜여성신문사·전국여성지방의원네트워크가 공동 주최하고 ㈔지방자치발전소(ICOLA)가 주관한 '양성평등정책대상'은 성평등 정책 실효성을 높이고 지역 내 양성평등 문화 확산에 기여한 우수기관을 선정해 시상한다.


서구는 ▲여성친화도시 재지정(2023~2027년) 및 전담조직 운영 ▲성별영향평가 내실화 ▲성인지 예산·통계 체계 구축 ▲여성친화도시 민·관·행정 협력체계 구축 등에서 높은 평가를 받았다.

서구는 지역 실정에 맞춘 통합 돌봄·안전망 모델을 구축하고 있으며 ▲여성·가족친화마을 8곳 운영과 방과후·주말·발달장애 아동 대상 맞춤형 돌봄 등 마을공동체 기반 돌봄 체계 마련 ▲남성 양육자 중심 공동체 운영과 2025년 '아빠·딸 클래스' 신설 등 돌봄 참여 확대 ▲안전골목 유지보수, 여성안심보안관, 안심택배함, 안심홈·키트 보급 등 생활밀착형 안전 인프라 구축을 통해 주민이 체감할 수 있는 성평등 정책을 실현하고 있다.


김이강 서구청장은 "서구는 민·관·행정이 협력하는 체계를 바탕으로, 주민이 체감하는 성평등 정책을 지속해 왔다"며 "앞으로도 돌봄과 안전이 일상에서 작동하는 성평등 도시를 만들기 위해 정책을 더욱 고도화하겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

