김창혁 경북도의원, '대중교통 타는날' 지정 제안…"도지사·교육감이 앞장서야"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.10.02 15:20

경북도의회 김창혁 의원(국민의힘·구미7)은 2일 열린 제358회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 '경상북도 대중교통 타는 날' 지정을 강력히 촉구했다.


이는 대중교통 이용 활성화를 통한 사회적 비용 절감과 도민의 삶의 질 향상, 그리고 지속 가능한 경북도 발전을 위한 중요한 제안이다.

김창혁 경북도의원

김창혁 경북도의원

김 의원은 "도심의 교통체증과 농촌의 열악한 배차 간격은 대중교통 이용률 감소와 관련 업체의 재정 악화로 이어지는 악순환의 고리"라며 문제를 제기했다. 이 악순환을 보완하기 위해 경북도가 최근 5년간 매년 약 60억원을 지원하고 있는 현실을 언급하며, 근본적인 해결책 마련이 시급하다고 강조했다.

김 의원에 따르면, 자가용 한대가 평균 1.5명을 수송하는 반면 버스는 40명 이상을 수송해 도로의 효율성을 극대화한다고 밝혔다. 또한, 대중교통 이용은 온실가스 배출량을 크게 줄이는 등 환경 보전에도 기여한다고 덧붙였다.


김 의원은 "이러한 환경적, 경제적 가치를 도민들이 직접 체감할 수 있는 상징적 계기가 필요하다"며, '경상북도 대중교통 타는 날' 지정을 제안했다. 특히, 이 날은 지사, 교육감, 도의원을 비롯한 사회 지도층이 솔선수범해 대중교통을 이용하는 모습을 보여줘 경북도민들의 인식 개선을 이끌어내는 중요한 출발점이 될 것이라고 강조했다.


김 의원은 "대중교통 이용 증가로 인한 관련 업체 수익 증대와 예산 절감이 이뤄질 것"이라며, "절감된 예산을 농촌지역의 배차 간격 단축 및 노선 확대에 재투자한다면, 모두가 편리하게 대중교통을 이용하는 진정한 교통 복지를 실현할 수 있을 것"이라고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

