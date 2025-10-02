본문 바로가기
양양군, 제8기 지역보건의료계획 수립 보건복지부 장관상 수상

이종구기자

입력2025.10.02 15:04

제8기 지역보건의료계획 평가서 우수성 인정받아

강원도 양양군은 보건복지부가 주관한 '제8기 지역보건의료계획 평가'에서 우수 지자체로 선정되어 지난 1일 보건복지부 장관 표창을 수상했다.

양양군이 보건복지부가 주관한 '제8기 지역보건의료계획 평가'에서 우수 지자체로 선정되어 지난 1일 보건복지부 장관 표창을 수상하고 있다. 양양군 제공

양양군이 보건복지부가 주관한 '제8기 지역보건의료계획 평가'에서 우수 지자체로 선정되어 지난 1일 보건복지부 장관 표창을 수상하고 있다. 양양군 제공

지역보건의료계획은 지역 주민의 건강 증진을 위해 지역 특성에 맞춘 중장기 목표와 실행 계획을 제시하는 보건의료 분야 최상위 계획이다. 각 지자체는 지역보건사업을 효율적으로 추진하기 위해 4년마다 지역보건의료계획을 수립하고, 매년 연차별 계획을 마련해야 한다.


양양군은 '모두 함께 누리는 명품도시 양양'을 비전으로 ▲지역사회 감염병 대응 및 보건의료 역량 강화 ▲지역 기반 건강증진 체계 구현 ▲지역 내 다분야 협력을 통한 삶의 질 향상 등 3대 추진 전략을 설정해 제8기 지역보건의료계획(2023~2026년)을 추진하고 있다.

이번 평가에서 양양군은 2차년도(2024년)의 시행결과와 3차년도(2025년) 계획 수립 과정에서 전반적으로 체계적이고 충실한 성과를 보여주었으며, 목표 달성을 위해 인력, 예산, 조직 등 자원을 탄력적으로 운영하여 실질적인 실행력을 높였다는 점에서 높은 평가를 받았다.


양양군 보건소장은 "앞으로도 건강하고 행복한 양양군을 만들기 위해 체계적이고 내실 있는 지역보건의료계획을 추진해 나가겠다"고 말했다.




양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
