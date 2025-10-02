해남군, 서울-제주 고속철 경유 추진…"SOC 대전환"

광주~해남 고속도로, 2034년 개통 목표

전남 해남군이 철도 개통을 계기로 고속철도와 도로망 확충 등 주요 사회간접자본(SOC) 사업에 속도를 내고 있다. 해남군은 지난달 27일 목포~보성선 철도 개통으로 군 역사상 처음으로 철도 교통이 도입됐다고 2일 밝혔다.

군은 2030년까지 신보성~순천 구간 전철화가 완료되면 전철 운행도 가능할 것으로 전망하고 있다. 목포~보성선은 총사업비 1조6,488억원이 투입된 사업으로, 2003년 착공 후 23년 만에 개통됐다. 해남역에는 하루 10차례 무궁화호와 새마을호가 정차하고 있다.

또한 서울~무안공항~해남을 연결하는 고속철도(KTX) 노선이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 정부에 건의하고 있다. 이번에 개통된 목포~보성선과 호남고속철을 연계하면 해남에서도 환승 없이 서울까지 이동이 가능해진다.

이와 함께 군은 서울~제주 고속철도 노선의 해남 경유안도 추진 중이다. 이 노선은 총사업비 약 27조원이 소요되는 대형 국책사업으로, 해남~완도~제주를 연결하는 구상이 포함돼 있다.

도로망 사업도 병행되고 있다. 해남과 신안을 잇는 국도77호선 연결공사는 현재 공정률 47%이며, 2.7㎞ 구간의 해저터널 굴착이 오는 10월 말 완료될 예정이다. 전체 사업은 2027년 8월 준공을 목표로 하며, 총사업비는 2,453억원이다.

지방도 확포장 사업도 진행 중이다. 해남읍~대흥사 구간은 현재 수자원공사 관로 이설 작업이 진행 중이며, 2028년 5월 준공을 목표로 총 527억원이 투입된다.

마산~산이 구간 공사는 지난해 착공됐으며, 현재 편입부지 보상 협의를 위한 감정평가가 진행 중이다. 특히 이 구간은 주민 요구에 따라 전 구간 농기계 전용도로 개설을 위한 설계 변경이 추진되고 있으며, 빠르면 올해 말 설계안이 마련될 예정이다.

광주~해남 간 고속도로 사업은 지난해 예비타당성 조사를 통과한 데 이어 현재 국토교통부에서 타당성 조사가 진행 중이다. 이 노선은 2034년 개통을 목표로 행정 절차가 순조롭게 진행되고 있다. 광주~해남 고속도로가 완공되면 광주에서 해남까지 소요 시간은 40분대로 단축될 전망이다.

명현관 군수는 "대형 SOC 사업은 지역개발의 선도적 역할을 하는 만큼 긴장의 끈을 놓지 않고 중앙부처와 지속적으로 협의하고, 군민·정치과도 협력 체계를 구축하겠다"며 "계획된 사업들이 성과를 내도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





