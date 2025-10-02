본문 바로가기
연천군, 체육인 기회소득 접수…연 150만원 지원

이종구기자

입력2025.10.02 14:23

시계아이콘00분 29초 소요
경기 연천군은 오는 10일부터 11월 14일까지 약 5주간 '체육인 기회소득' 신청을 접수한다고 2일 밝혔다.

'체육인 기회소득' 신청 접수. 연천군 제공

'체육인 기회소득' 신청 접수. 연천군 제공

'체육인 기회소득'은 경기도가 도입한 체육인 지원 정책으로, 체육 활동을 통해 창출되는 사회적 가치에 대한 정당한 보상을 목표로 한다. 올해는 특히 지원 대상과 범위가 대폭 확대됐다.


지원 금액은 1인당 연 150만원이며, 신청 대상은 연천군에 주민등록을 두고 있는 만 19세 이상 체육인으로, 개인 소득 인정액이 2025년 기준 중위소득 120% 이하인 경우 신청할 수 있다.

지원 대상에는 현역 선수는 물론, 생활체육지도자, 전문스포츠지도자, 클럽 지도자 등 다양한 체육 관련 종사자가 포함되며, 온라인(경기민원24) 또는 오프라인[연천군청 문화체육과]으로 신청 가능하다.


자세한 내용은 연천군청 문화체육과 또는 경기민원24 홈페이지에서 확인할 수 있다.


김덕현 연천군수는 "이번 체육인 기회소득 지원을 통해 지역 체육인들의 생계 안정과 활동 여건이 개선되길 바란다"며 "앞으로도 체육인의 사회적 가치를 존중하고 지속적으로 지원할 수 있는 다양한 방안을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
