본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'국악 소녀' 신정인, 노래도 글도 최고…정선아리랑제 최우수상·장원 휩쓸어

이종구기자

입력2025.10.02 13:59

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정선아리랑제 전국아리랑 경창대회 학생부 최우수상 수상
'정선아리랑 가사짓기 전국 공모전'서 학생부 장원 입상

강원도 정선군의 '국악 소녀'로 알려진 신정인(사북중 3학년) 학생이 제50회 정선아리랑제에서 겹경사를 맞았다.


정선 신정인 학생이 정선아리랑제 전국아리랑 경창대회 학생부 최우수상 수상하고 있다. 정선군 제공

정선 신정인 학생이 정선아리랑제 전국아리랑 경창대회 학생부 최우수상 수상하고 있다. 정선군 제공

AD
원본보기 아이콘

신정인 학생은 지난 9월 29일 정선 공설운동장 메인 무대에서 열린 '제50회 정선아리랑제 전국 아리랑 경창대회' 학생부에서 뛰어난 가창력으로 심사위원과 관객의 큰 호응을 얻으며 최우수상을 수상하는 영예를 안았다. 이 대회는 전국 각지에서 모인 학생들이 기량을 겨루는 자리였다.

또한 신정인 학생은 제50회 정선아리랑제를 기념해 사단법인 정선아리랑보존회가 주관하는 '제10회 정선아리랑 가사짓기 전국 공모전'에 참가해 학생부 장원에 입상하는 쾌거를 이루었다.


신정인 학생은 가창력뿐 아니라 뛰어난 문학적 재능까지 겸비한 다재다능한 학생임을 다시 한번 증명했다.




정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

사람들 향해 플래시 정조준…과잉경호 논란 변우석 경호업체 벌금형

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

또 화장실 때문에…파리발 워싱턴행 美 항공기 이륙 1시간 만에 회항

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

"투표하라는 건지 약 올리는 건지"…재외국민 투표제 지적한 李대통령

새로운 이슈 보기