본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

BNK경남은행, 마산회원노인종합복지관에 '쌀 1500㎏' 기증

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.02 13:26

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추석맞아 경로식당에 전달돼 지역
취약계층 어르신 무료 식사 제공에 사용

BNK경남은행은 민족 대명절인 추석을 맞아 마산회원노인종합복지관 경로식당에 '쌀 1500㎏'을 기증했다고 2일 밝혔다.

마산회원노인종합복지관에 ‘쌀 1500kg’ 기증.

마산회원노인종합복지관에 ‘쌀 1500kg’ 기증.

AD
원본보기 아이콘

마산회원노인종합복지관에서 열린 쌀 기증식에는 BNK경남은행 허종구 부행장, 마산사랑모임 한철수 회장·정영노 후원이사회 회장, 창원시 황점복 시의원·마산회원구 제종남 구청장, 마산회원노인종합복지관 정응석 관장 등이 참석했다.


BNK경남은행이 기증한 쌀 1500㎏은 마산회원노인종합복지관 경로식당에 전달돼 지역 취약계층 어르신에게 무료 식사를 제공하는데 사용된다.

중부영업그룹 허종구 부행장은 "지역 어르신들의 건강한 노후 생활을 지원하기 위해 쌀을 기증하게 됐다. 따뜻한 사랑과 정을 나누는 한가위를 보냈으면 한다. 지역 사회에 온기를 전하기 위한 사회공헌활동을 꾸준히 실시하겠다"고 말했다.


한편 BNK경남은행은 지난달 29일 창원시에 '1억원 상당 전통시장 상품권'을 기탁해 지역 취약계층 가정 2000세대에 전달한 바 있다.


창원시를 포함해 경남 시·군과 울산광역시가 추천한 취약계층 9720세대에 4억8100만원 상당 전통시장 상품권·쌀을 지원하는 '2025년 추석맞이 사랑나눔 행사'를 추진했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

사람들 향해 플래시 정조준…과잉경호 논란 변우석 경호업체 벌금형

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

"투표하라는 건지 약 올리는 건지"…재외국민 투표제 지적한 李대통령

새로운 이슈 보기