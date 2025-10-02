본문 바로가기
포천시, 지역 발전 기여 101명…'포천시민의 날 기념' 표창 시상식 개최

이종구기자

입력2025.10.02 12:59

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 1일 시청 대회의실에서 제23회 포천시민의 날을 기념해 2025년 한 해 동안 지역 발전에 기여한 유공자들을 대상으로 표창 수여식을 개최했다.

백영현 포천시장이 지난 1일 시청 대회의실에서 제23회 포천시민의 날을 기념해 2025년 한 해 동안 지역 발전에 기여한 유공자들을 대상으로 표창 수여식을 개최한 후 유공자들과 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공

백영현 포천시장이 지난 1일 시청 대회의실에서 제23회 포천시민의 날을 기념해 2025년 한 해 동안 지역 발전에 기여한 유공자들을 대상으로 표창 수여식을 개최한 후 유공자들과 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공

이날 행사에는 백영현 시장을 비롯해 임종훈 포천시의회 의장, 김용태 국회의원을 대신한 김길주 사무국장과 수상자 등 100여 명이 참석해 자리를 빛냈다.


올해 표창은 △경기도지사 표창 8명 △포천시장 표창 65명 △포천시의회 의장 표창 14명 △국회의원 표창 14명 등 총 101명에게 수여했다. 수상자들은 지역사회 봉사, 문화·체육 진흥, 농업 발전, 지역경제 활성화 등 다양한 분야에서 묵묵히 헌신한 공로를 인정받았다.

백영현 포천시장이 지난 1일 시청 대회의실에서 '제23회 포천시민의 날' 행사에서 인사말을 하고 있다. 포천시 제공

백영현 포천시장이 지난 1일 시청 대회의실에서 '제23회 포천시민의 날' 행사에서 인사말을 하고 있다. 포천시 제공

백영현 포천시장은 "포천의 오늘을 있게 한 주인공은 바로 시민 여러분"이라며 "각자의 자리에서 보여주신 헌신 덕분에 포천이 함께 성장하는 희망의 도시로 나아갈 수 있었다. 앞으로도 모두가 행복한 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 제23회 포천시민의 날 기념 행사는 10월 12일 포천종합운동장에서 열릴 예정이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
