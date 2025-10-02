김경일 파주시장, 추석 맞아 전통시장 방문 상인 격려

민생회복 소비쿠폰 참여 독려

파주페이 확대 등 지역경제 활성화 총력

김경일 파주시장은 지난 1일 추석 명절을 앞두고 금촌전통시장과 문산자유시장을 찾아 상인들과 시민들을 만나며 따뜻한 명절 분위기를 조성했다고 2일 밝혔다.

김 시장은 지역화폐(파주페이)로 각종 물품을 구매하며 상인들을 격려했으며, 지역경제 활성화를 위한 민생회복 소비쿠폰 2차 지급에 시민 모두가 빠짐없이 신청해 줄 것과 9월 15일부터 무제한 할인쿠폰을 제공하고 있는 공공배달 앱 '배달특급'의 적극적인 이용을 부탁하며 지역경제 현장의 목소리를 청취했다.

김경일 파주시장은 "어려운 경기 여건 속에서도 항상 같은 자리에서 꿋꿋이 일하고 있는 소상공인들이야말로 지역경제의 버팀목"이라며 "소비 위축과 고물가·고금리로 어려움을 겪는 소상공인을 돕고 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

파주시는 장기화된 경기 침체 속 민생경제 안정을 위해 올해 전국 최대 규모인 3189억원의 파주페이를 발행했다. 특히 올해 설(2월)과 가정의 달(5월)에 이어 추석이 있는 10월에도 파주페이 충전한도를 최대 100만원으로 확대해 시민의 가계 부담 경감에 힘쓰고 있다.





파주=이종구 기자



