SK하이닉스, 산학연구과제 우수발명 포상…"반도체 발전 위한 연구 이어질 것"

1일 이천캠퍼스에서 시상식 열려

김영진 고려대 교수 특허, 최우수상

반도체 공정 폐수 처리 시스템 관련

SK하이닉스는 지난 1일 자사의 이천캠퍼스에서 '제13회 산학연구과제 우수발명 포상 시상식'을 했다고 2일 밝혔다.

SK하이닉스가 1일 경기도 이천 본사에서 제13회 산학연구과제 우수발명 포상식을 열었다. 왼쪽부터 SK하이닉스 채희석 부사장(법무/특허 담당), 차선용 미래기술연구원장(CTO), 포항공과대학교 김원화 교수, 고려대학교 김영진 교수, 연세대학교 이태윤 교수, 포항공과대학교 최동구 교수, 고려대학교 조한샘 연구원(고려대학교 김성범 교수 대리 수상), SK하이닉스 김재범 부사장(R&D전략 담당), 김연수 부사장(특허 담당). SK하이닉스 뉴스룸 제

이날 시상식에는 수상자들을 비롯해 차선용 SK하이닉스 미래기술연구원장(CTO), 김재범 부사장(R&D전략 담당), 채희석 부사장(법무/특허 담당), 김연수 부사장(특허 담당) 등이 참석했다.

'산학연구과제 우수발명 포상 시상식'은 학계와 기업이 함께 축적한 연구 성과 가운데 산업적 파급력이 큰 발명을 선별해 격려하는 자리다. 산학 과제 수행 연구자들의 사기를 높이고 창의적인 특허 개발을 장려하기 위해 2013년부터 매년 열리고 있다.

올해는 2024년 한 해 동안 출원된 산학 특허 27건을 대상으로 엄격한 심사가 진행됐다. 기술성, 특허성 등을 종합 평가해 최우수상 1건, 우수상 1건, 장려상 3건 등 총 5건을 선정했다.

최우수상은 김영진 고려대 교수가 발명한 반도체 공정 폐수 처리 시스템 관련 특허가 받았다. 반도체 제조 과정에서 발생하는 폐수에는 고농도의 난분해성 유기물 TMAH가 포함되어 있는데, 높은 독성을 보유하고 처리가 쉽지 않아 반도체 업계의 대표적 환경 과제로 꼽혀왔다. 이 특허는 이 물질을 안정적으로 처리하면서도 부산물을 자원화할 수 있는 방안을 제시해 기술적 독창성과 차별성은 물론, ESG 측면에서도 긍정적인 효과를 기대할 수 있어 높은 평가를 받았다.

김 교수는 "공정 폐수 처리 시스템 특허 발명이 반도체 업계에 도움이 됨을 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 SK하이닉스를 중심으로 환경 친화적인 기술력이 더욱 발전해 나가길 기대한다"고 소감을 밝혔다.

우수상에는 김원화 포항공대 교수가 발명한 신경망 기반 납땜 검사 장치 및 방법 관련 특허가 선정됐다. 이 특허는 신경망 알고리즘을 활용해 납땜 불량 여부를 자동 판별하는 기술에 관한 발명으로, 검사 시간을 크게 줄이고 작업자 숙련도에 따른 품질 편차를 줄일 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다. 장려상은 이태윤 연세대 교수, 최동구 포항공대 교수, 김성범 고려대 교수에게 돌아갔다.

차선용 미래기술연구원장은 "학계와 산업계가 힘을 모아 축적한 연구 성과가 결국 반도체 기술 경쟁력 강화로 이어진다"며 "앞으로도 학계와의 긴밀한 협력을 통해 도전적이고 혁신적인 연구가 산업과 사회 전체에 기여할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 축하의 인사를 전했다.





