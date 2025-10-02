전북도-익산시, 3곳 기업과 투자협약…110명 고용창출

오는 2027년까지 312억 투자

전북도가 2일 익산시와 함께 ㈜제이앤엘테크, ㈜파마식스, ㈜메이크띵즈 등 3개 기업과 투자협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 3개 기업은 익산 제3·4일반산업단지 2만5,765㎡ 부지에 오는 2027년까지 총 312억원을 투자하고, 110명의 신규 인력을 채용한다.

도는 이번 협약을 통해 지역 고용 창출과 산업생태계 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

㈜제이앤엘테크는 축전지 제조와 연료전지 분리판 분야에서 기술력을 인정받고 있는 강소기업이다. 기존 투자 250억원에 이번 증설까지 더하면 누적 투자액 370억원, 고용인원 66명 규모로 성장하게 된다.

㈜파마식스는 첨단 생산 시스템을 바탕으로 화장품과 부취제 생산시설에 115억원을 들여 45명을 채용하며 글로벌 수요에 적극 대응한다. ㈜메이크띵즈는 77억원을 투입해 성능을 개선한 화생방 보호복을 생산해 국방 분야 경쟁력을 높이고, 50명의 신규 일자리를 만든다.

전북도와 익산시는 이번 투자로 첨단소재 산업 기반이 강화되고, 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출로 이어질 것으로 내다보고 있다.

김종훈 도 경제부지사는 "이번 협약은 전북의 산업 체질을 고도화하고, 지속 가능한 성장 동력을 확보하는 중요한 전환점이다"며 "행정적·재정적 지원을 전방위로 펼쳐 기업들이 안정적으로 정착하고 글로벌 경쟁력을 갖추도록 돕겠다"고 말했다.





