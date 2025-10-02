본문 바로가기
OCI 군산공장, 적십자사 '최고명예대장' 수상

조성필기자

입력2025.10.02 09:41

언론사 홈 구독
누적 후원 5억원 이상 인정… 최고 등급 표창

OCI 군산공장은 지역사회 공헌활동 공로를 인정받아 대한적십자사로부터 '회원유공장 최고명예대장'을 수상했다고 2일 밝혔다.


대한적십자사 회원유공장 최고명예대장은 누적 후원금 5억원 이상 기부자 및 단체에 수여되는 최고 등급 표창이다.

OCI 군산공장 전경. OCI 제공

OCI 군산공장 전경. OCI 제공

OCI 군산공장은 매년 이웃돕기 성금과 구호물품 전달, 장학사업, 아동센터 후원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어왔다. 특히 김장김치·난방용품 지원, 지역 인재 육성을 위한 'OCI 장학회' 장학금 지급 등으로 지역사회와 동반 성장을 도모해왔다.


심재엽 OCI 군산공장장은 "지역사회와 함께한 노력이 뜻깊은 수상으로 이어져 기쁘다"며 "앞으로도 주민들에게 실질적 도움이 되는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.


OCI그룹은 임직원 기부로 조성된 '사랑의 1004운동'을 비롯해 농촌 취약계층 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
