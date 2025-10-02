본문 바로가기
추석에 문 연 병원 찾으려면…'국민콜110' 24시간 운영

박승욱기자

입력2025.10.02 09:07

추석 연휴에도 병원이나 약국 등 생활 정보를 안내하는 국민콜110이 24시간 운영된다.

추석에 문 연 병원 찾으려면…'국민콜110' 24시간 운영
2일 국민권익위원회는 오는 6~9일 국민콜110이 정상 운영된다고 밝혔다.


국번 없이 110번을 누르면 고속도로나 국도 정체 구간, 대중교통 연장 운행 시간 등 교통정보와 가까운 진료 가능 병원, 약국 등 의료 정보를 안내받을 수 있다. 아울러 불법 주·정차 단속 및 통행 불편 신고 문의, 전기·수도 고장 등 각종 신고 상담도 가능하다.

상담은 전화뿐 아니라 카카오톡 플러스 친구 '국민톡110' 상담, 국민콜110 모바일 누리집 문자 상담, 누리소통망 등을 통해 실시간으로 가능하다.


임진홍 권익위 정부합동민원센터장은 "국민콜110은 매년 약 244만명이 이용하는 대표 민원 상담 서비스로 추석 연휴에도 24시간 운영되는 만큼 언제든지 국민콜110을 이용하시기 바란다"고 말했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
