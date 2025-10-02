본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

스타트업얼라이언스, '스타트업이 기대하는 AI 정책 방향' 보고서 발간

최호경기자

입력2025.10.02 09:06

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

투자 단계별 맞춤형 정책 필요성 강조

스타트업얼라이언스는 스타트업 생태계 동향 리포트 '스타트업이 기대하는 인공지능(AI) 정책 방향'을 발간했다고 2일 밝혔다.


이번 보고서는 새 정부의 경제 성장전략 속에서 AI가 국가 핵심 성장 동력으로 자리 잡은 가운데, 스타트업들이 실제로 체감하는 정책적 지원 필요성과 향후 보완 과제를 종합적으로 담았다. AI 스타트업 101개사를 대상으로 조사한 결과에 따르면, 스타트업들은 정부가 발표한 AI 정책 중에서 ▲AI 인프라 확충 ▲규제 혁신 ▲투자·금융 지원 ▲데이터 개방·활용 순으로 기대감을 나타냈다.

스타트업얼라이언스는 2일 스타트업 생태계 동향 리포트 '스타트업이 기대하는 AI 정책 방향'을 발간했다. 스타트업얼라이언스

스타트업얼라이언스는 2일 스타트업 생태계 동향 리포트 '스타트업이 기대하는 AI 정책 방향'을 발간했다. 스타트업얼라이언스

AD
원본보기 아이콘

시드 단계 기업은 데이터 개방·활용과 AI 인프라 확충에 대한 기대가 두드러졌고, 프리 A·시리즈 A 단계에서는 규제 혁신과 연구·개발(R&D)·실증 지원이, 시리즈 B 이상 단계에서는 스케일업과 해외 진출을 위한 규제 혁신과 투자·금융 지원이 주요 정책 과제로 꼽혔다. 이를 통해 스타트업 현장에서는 투자 단계별로 서로 다른 정책 수요가 확인됐으며, 인프라·데이터 접근성과 규제 혁신이 공통적으로 핵심 과제로 제기됐다.

보고서는 "규제 혁신은 전 주기에 걸쳐 공통적으로 제기되는 요구인 만큼, 실효성 있는 제도적 장치로 구체화할 필요가 있다"며 "이러한 보완이 더해질 때 비로소 대한민국은 AI 기술의 개발과 상용화를 넘어, 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하는 AI 기반 혁신 생태계를 선도적으로 구축할 수 있다"라고 했다.


이기대 스타트업얼라이언스 센터장은 "AI는 산업 전반의 혁신을 견인하는 핵심 인프라인 만큼, 정책이 실제 현장에서 체감되는 지원으로 이어져야 한다"며 "스타트업의 스케일업에 규제 환경이 미치는 영향이 매우 큰 만큼 기업 활동을 촉진할 수 있는 실효성 있는 제도 설계가 이뤄지길 기대한다"라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

최악가뭄 돕자고 기부했더니…중고마켓에 올라온 '생수 팔아요'

尹, 경호처가 기미상궁?…구치소서 끼니마다 독극물 검사

추석 앞두고 국내 쇼핑몰서 '한복=한푸' 판매 논란

"배움 부족, 팬들께 사과" 故 김광석 노래 표절 日 밴드 음원 철회

아파트인가 크루즈인가…평당 분양가 1.3억 포제스 한강 가보니

트럼프 "4주 후 시진핑 회동…미국산 대두 구매 논의"

새로운 이슈 보기